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УЕФА может сегодня объявить об отстранении Ювентуса от еврокубков

Италия
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Договорились

УЕФА может сегодня объявить об отстранении Ювентуса от еврокубков

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ювентус" и УЕФА договорились об отстранении итальянского клуба от еврокубков на один сезон. Это формальное признание вины со стороны туринцев.

За это УЕФА закроет дело о потенциальных нарушениях фэйр-плей.

Напомним, что в январе с "Ювентуса" сняли 15 очков в деле о фиктивном приросте капитала. Позже их вернули, но потом снова сняли уже 10 очков, так как появились новые доказательства.

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В статье: УЕФА Ювентус (Турин)
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Источник:
repubblica.it

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