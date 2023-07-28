Италия
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УЕФА может сегодня объявить об отстранении Ювентуса от еврокубков
Договорились
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" и УЕФА договорились об отстранении итальянского клуба от еврокубков на один сезон. Это формальное признание вины со стороны туринцев.
За это УЕФА закроет дело о потенциальных нарушениях фэйр-плей.
Напомним, что в январе с "Ювентуса" сняли 15 очков в деле о фиктивном приросте капитала. Позже их вернули, но потом снова сняли уже 10 очков, так как появились новые доказательства.
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Источник:repubblica.it
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