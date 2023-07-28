УЕФА может сегодня объявить об отстранении Ювентуса от еврокубков

"Ювентус" и УЕФА договорились об отстранении итальянского клуба от еврокубков на один сезон. Это формальное признание вины со стороны туринцев.

За это УЕФА закроет дело о потенциальных нарушениях фэйр-плей.

Напомним, что в январе с "Ювентуса" сняли 15 очков в деле о фиктивном приросте капитала. Позже их вернули, но потом снова сняли уже 10 очков, так как появились новые доказательства.