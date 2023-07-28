Официально: УЕФА отстранил Ювентус от Лиги конференций на следующий сезон. Его место займет Фиорентина

УЕФА объявил об отстранении "Ювентуса" от Лиги конференций на следующий сезон. "Бьянконери" также оштрафован на 10 миллионов за дело о финансовых нарушениях.

Штраф может вырасти до 20 миллионов евро, если "Ювентус" не будет придерживаться правил финансового фэйр-плей в будущем.

Формально это мировое соглашение является признанием вины со стороны "Ювентуса", который не будет подавать апелляцию, о чем уже известно официально. Об этом заявил сам клуб.

"Ювентус" занял 7-е место в прошлом сезоне Серии А. С клуба сняли 10 очков за финансовые махинации, что не позволило команде квалифицироваться в Лигу Европы или Лигу чемпионов. Теперь, после исключения из Лиги конференций, место в еврокубке займет "Фиорентина".