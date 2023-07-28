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Официально: УЕФА отстранил Ювентус от Лиги конференций на следующий сезон. Его место займет Фиорентина
Клуб также выплатит штраф
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА объявил об отстранении "Ювентуса" от Лиги конференций на следующий сезон. "Бьянконери" также оштрафован на 10 миллионов за дело о финансовых нарушениях.
Штраф может вырасти до 20 миллионов евро, если "Ювентус" не будет придерживаться правил финансового фэйр-плей в будущем.
Формально это мировое соглашение является признанием вины со стороны "Ювентуса", который не будет подавать апелляцию, о чем уже известно официально. Об этом заявил сам клуб.
"Ювентус" занял 7-е место в прошлом сезоне Серии А. С клуба сняли 10 очков за финансовые махинации, что не позволило команде квалифицироваться в Лигу Европы или Лигу чемпионов. Теперь, после исключения из Лиги конференций, место в еврокубке займет "Фиорентина".
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