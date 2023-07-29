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Два клуба претендуют на молодого защитника Ювентуса
Игрок может сменить клуб уже этим летом
Getty Images/Global Images Ukraine
"Эвертон" и "Дженоа" заинтересованы в подписании центрального защитника "Ювентуса" Кони де Винтера.
В то же время туринцы готовы отпустить 21-летнего бельгийца за 15 миллионов евро. Пока не известно, готовы ли клубы заплатить такую сумму.
Де Винтер присоединился к молодежной команде "старой синьоры" летом 2018 года. За первую команду отыграл два матча в 2021 году.
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Источник:Nico Schira
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