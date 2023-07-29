Два клуба претендуют на молодого защитника Ювентуса

"Эвертон" и "Дженоа" заинтересованы в подписании центрального защитника "Ювентуса" Кони де Винтера.

В то же время туринцы готовы отпустить 21-летнего бельгийца за 15 миллионов евро. Пока не известно, готовы ли клубы заплатить такую сумму.

Де Винтер присоединился к молодежной команде "старой синьоры" летом 2018 года. За первую команду отыграл два матча в 2021 году.