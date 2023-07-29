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Два клуба претендуют на молодого защитника Ювентуса

Италия
(1 голосов)

Игрок может сменить клуб уже этим летом

Два клуба претендуют на молодого защитника Ювентуса

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Эвертон" и "Дженоа" заинтересованы в подписании центрального защитника "Ювентуса" Кони де Винтера.

В то же время туринцы готовы отпустить 21-летнего бельгийца за 15 миллионов евро. Пока не известно, готовы ли клубы заплатить такую сумму.

Де Винтер присоединился к молодежной команде "старой синьоры" летом 2018 года. За первую команду отыграл два матча в 2021 году.

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В статье: Ювентус (Турин) Эвертон (Ливерпуль) Дженоа (Генуя)
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Источник:
Nico Schira

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Комментарии (1)
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SeventyFour (Phoenix)
29.07.2023 в 10:56
Ех, не вгадав. Думав це ЛНЗ або Полісся
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