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Сарри отказался от трансфера экс-игрока Шахтера

Италия
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Сарри отказался от трансфера экс-игрока Шахтера

Фото: twitter.com/OfficialSSLazio

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Президент "Лацио" Клаудио Лотито рассказал, что был готов вступить в переговоры с "Манчестер Юнайтед" по трансферу Фреда, но против выступил Маурицио Сарри.

"Я был готов начать переговоры с "Манчестер Юнайтед" и сделать предложение по Фреду, но Сарри сказал, что он его не хочет. То же произошло с Ло Чельсо. Сарри хочет Зелинского и Риччи", - сказал Лотито.

Ранее функционер рассказывал, что предлагал "Наполи" 20 млн евро с бонусами за Пиотра Зелинского, но чемпион Италии не согласился.

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В статье: Шахтер (Донецк) Клаудио Лотито Лацио (Рим) Фред Маурицио Сарри
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Источник:
Fabrizio Romano

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