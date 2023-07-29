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Сарри отказался от трансфера экс-игрока Шахтера
Тренер имеет другие предпочтения
Фото: twitter.com/OfficialSSLazio
Президент "Лацио" Клаудио Лотито рассказал, что был готов вступить в переговоры с "Манчестер Юнайтед" по трансферу Фреда, но против выступил Маурицио Сарри.
"Я был готов начать переговоры с "Манчестер Юнайтед" и сделать предложение по Фреду, но Сарри сказал, что он его не хочет. То же произошло с Ло Чельсо. Сарри хочет Зелинского и Риччи", - сказал Лотито.
Ранее функционер рассказывал, что предлагал "Наполи" 20 млн евро с бонусами за Пиотра Зелинского, но чемпион Италии не согласился.
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