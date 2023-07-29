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МЮ начнет переговоры по звезде сборной Марокко
Работают по плану
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Giuseppe Maffia/NurPhoto
"Манчестер Юнайтед" попробует договориться с "Фиорентиной" по опорному хавбеку Софьяну Амрабату.
Как сообщает Фабрицио Романо, "Красные дьяволы" изначально желали оформить трансфер Расмуса Хейлунда из "Аталанты", а затем уже заниматься марокканцем.
На данный момент переговоры еще на начались. При этом личный контракт с Амрабатом уже согласован.
26-летний волнорез помимо "Фиалок" выступал за "Брюгге", "Верону", "Фейенорд" и "Утрехт", но громче всего заявил о себе на чемпионате мира в Катаре, где помог Марокко дойти до полуфинала.
Ранее интерес к Амрабату проявляли клубы из Саудовской Аравии. Transfermarkt оценивает хавбека в 30 млн евро.
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