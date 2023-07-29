Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Замена Хейлунду: Аталанта потратила 28 млн на африканца
Эль-Билаль Туре идет на повышение
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ruben de la Fuente Perez/NurPhoto
"Альмерия" объявила, что договорилась о продаже в "Аталанту" центрфорварда Эль-Билаля Туре.
Ранее AS писала, что сумма сделки составит 28 млн евро.
21-летний малиец призван заменить в Бергамо Расмуса Хейлунда, который сегодня завершил переход в "Манчестер Юнайтед".
✍️La UD Almería y la @Atalanta_BC han llegado a un acuerdo para el traspaso definitivo del jugador El Bilal Touré! ????— UD Almería (@U_D_Almeria) July 29, 2023
¡Buena suerte, @El_bilal9! ❤️???? pic.twitter.com/roGqhgq0ZD
Эль-Билаль Туре заявил о себе в "Реймсе", а за "Альмерию" играл в течение года, отметившись 7 голами в 22 матчах Ла Лиги. Кроме того, на счету нападающего 5 голов в 15 матчах за нетоповую сборную Мали.
Популярное сейчас
- Кадры решают все. Рух - Заря 2:1
- Забарный, Цыганков и Кучерявый выйдут с первых минут на поле
- Динамо официально объявило о переходе своего нападающего в другой клуб
- В Интере нашли замену для Онана – это чемпион мира Мартинес
- Конкурс мокрых маек. Жена звезды Шахтера шокировала фанатов соблазнительными фото. ФОТО
- Почти 2,5 миллиона за пост. Роналду стал самым высокооплачиваемым человеком в инстаграме