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Замена Хейлунду: Аталанта потратила 28 млн на африканца

Италия
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Эль-Билаль Туре идет на повышение

Замена Хейлунду: Аталанта потратила 28 млн на африканца

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ruben de la Fuente Perez/NurPhoto

Новина українською

"Альмерия" объявила, что договорилась о продаже в "Аталанту" центрфорварда Эль-Билаля Туре.

Ранее AS писала, что сумма сделки составит 28 млн евро.

21-летний малиец призван заменить в Бергамо Расмуса Хейлунда, который сегодня завершил переход в "Манчестер Юнайтед".

Эль-Билаль Туре заявил о себе в "Реймсе", а за "Альмерию" играл в течение года, отметившись 7 голами в 22 матчах Ла Лиги. Кроме того, на счету нападающего 5 голов в 15 матчах за нетоповую сборную Мали.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Альмерия
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