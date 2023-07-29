Замена Хейлунду: Аталанта потратила 28 млн на африканца

"Альмерия" объявила, что договорилась о продаже в "Аталанту" центрфорварда Эль-Билаля Туре.

Ранее AS писала, что сумма сделки составит 28 млн евро.

21-летний малиец призван заменить в Бергамо Расмуса Хейлунда, который сегодня завершил переход в "Манчестер Юнайтед".

✍️La UD Almería y la @Atalanta_BC han llegado a un acuerdo para el traspaso definitivo del jugador El Bilal Touré! ????



¡Buena suerte, @El_bilal9! ❤️???? pic.twitter.com/roGqhgq0ZD — UD Almería (@U_D_Almeria) July 29, 2023

Эль-Билаль Туре заявил о себе в "Реймсе", а за "Альмерию" играл в течение года, отметившись 7 голами в 22 матчах Ла Лиги. Кроме того, на счету нападающего 5 голов в 15 матчах за нетоповую сборную Мали.