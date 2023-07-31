Официально. Фиорентина заменит Ювентус в Лиге конференций

"Фиорентина" объявила, что сыграет в Лиге конференций сезона-2023/24 вместо "Ювентуса".

Напомним, туринский клуб был исключен из еврокубков из-за нарушения финансового фейр-плей.

В минувшем сезоне "фиалки" финишировали 8-и в турнирной таблице Серии А сразу после "Ювентуса". Команда начнет выступления на стадии плей-офф квалификации турнира.

К слову, в минувшей кампании "Фиорентина" играла в финале Лиги конференций, где уступила лондонскому "Вест Хэму" со счетом 1:2.