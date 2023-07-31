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Официально. Фиорентина заменит Ювентус в Лиге конференций
Фиалки получили разрешение от УЕФА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Фиорентина" объявила, что сыграет в Лиге конференций сезона-2023/24 вместо "Ювентуса".
Напомним, туринский клуб был исключен из еврокубков из-за нарушения финансового фейр-плей.
В минувшем сезоне "фиалки" финишировали 8-и в турнирной таблице Серии А сразу после "Ювентуса". Команда начнет выступления на стадии плей-офф квалификации турнира.
К слову, в минувшей кампании "Фиорентина" играла в финале Лиги конференций, где уступила лондонскому "Вест Хэму" со счетом 1:2.
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