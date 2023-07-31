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Официально. Фиорентина заменит Ювентус в Лиге конференций

Италия
(1 голосов)

Фиалки получили разрешение от УЕФА

Официально. Фиорентина заменит Ювентус в Лиге конференций

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Фиорентина" объявила, что сыграет в Лиге конференций сезона-2023/24 вместо "Ювентуса".

Напомним, туринский клуб был исключен из еврокубков из-за нарушения финансового фейр-плей.

В минувшем сезоне "фиалки" финишировали 8-и в турнирной таблице Серии А сразу после "Ювентуса". Команда начнет выступления на стадии плей-офф квалификации турнира.

К слову, в минувшей кампании "Фиорентина" играла в финале Лиги конференций, где уступила лондонскому "Вест Хэму" со счетом 1:2.

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В статье: Фиорентина (Флоренция)
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