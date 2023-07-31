Аль-Хиляль пытается купить Осимхена. Наполи отклонил предложение в 140 млн. евро

"Аль-Хиляль" сделал два официальныйх предложения по покупке нападающего "Наполи" Виктора Осимхена. Саудовцы предлагали 120 и 140 миллионов евро за нигерийца, но итальянский клуб отверг оба предложения.

"Наполи" надеется продлить контракт с форвардом, но если и продавать нападающего, то за большие деньги, чем предложил "Аль-Хиляль". Считается, что саудовцы сделают как минимум ещё одно предложение.

В то же время, президент "Наполи" Аурэлио Де Лаурентис недавно заявил, что Осимхена может позволить себе только "ПСЖ". Он сказал, что трансфер обсудят только если "парижане" предложат 200 миллионов евро.

В прошлом сезоне Осимхен стал лучшим бомбардиром Серии А с 26-ю голами в 32-х турах чемпионата.