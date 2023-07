Интер показал выездной комплект на сезон-2023/24 – Фото

"Интер" представил выездной комплект формы на сезон-2023/24. Новая выездная форма, как и домашняя, имеет пиксельные элементы.

Главный цвет джерси – белый. Диагональю через форму ложится черно-синяя линия, которая разорвана пиксельными элементами в месте титульного спонсора – Paramount+.

В прошлом сезоне "Интер" на выезде играл в бело-голубой форме с принтом в стиле разводов.

Since home is the world,

I M Never Away.@nikefootball#IMInter