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Интер показал выездной комплект на сезон-2023/24 – Фото
Пиксельный дизайн снова здесь
Фото: twitter.com/Inter
"Интер" представил выездной комплект формы на сезон-2023/24. Новая выездная форма, как и домашняя, имеет пиксельные элементы.
La distanza non conta, quando ti senti sempre a casa ???? pic.twitter.com/Kb0AscshxK— Inter (@Inter) July 31, 2023
Главный цвет джерси – белый. Диагональю через форму ложится черно-синяя линия, которая разорвана пиксельными элементами в месте титульного спонсора – Paramount+.
В прошлом сезоне "Интер" на выезде играл в бело-голубой форме с принтом в стиле разводов.
Since home is the world,— Inter (@Inter) July 31, 2023
I M Never Away.@nikefootball#IMInter
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