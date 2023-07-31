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Интер показал выездной комплект на сезон-2023/24 – Фото

Италия
(1 голосов)

Пиксельный дизайн снова здесь

Интер показал выездной комплект на сезон-2023/24 – Фото

Фото: twitter.com/Inter

Новина українською

"Интер" представил выездной комплект формы на сезон-2023/24. Новая выездная форма, как и домашняя, имеет пиксельные элементы.

Главный цвет джерси – белый. Диагональю через форму ложится черно-синяя линия, которая разорвана пиксельными элементами в месте титульного спонсора – Paramount+.

В прошлом сезоне "Интер" на выезде играл в бело-голубой форме с принтом в стиле разводов.

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В статье: Интер (Милан)
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