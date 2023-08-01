  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Что вы знаете об Антонио Конте? Квиз от UA-Футбол
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Что вы знаете об Антонио Конте? Квиз от UA-Футбол

Италия
(1 голосов)

Сколько дали правильных ответов

Что вы знаете об Антонио Конте? Квиз от UA-Футбол

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

31 июля исполнилось 54 года известному итальянскому тренеру Антонио Конте, который сейчас находится без работы. Последней командой специалиста из Апеннин был лондонский "Тоттенхэм", откуда его уволили в конце марта этого года. Впрочем, неоспорим тот факт, что он до сих пор входит в когорту лучших тренеров мира.

Поэтому мы предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете его карьеру как игрока, и как тренера, пройдя наш квиз.

По теме
yellow-arrow
ПСЖ - Интер: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз
yellow-arrow
Челси готовит обмен Лукаку на Влаховича из Ювентуса
yellow-arrow
Бешикташ подписал звезду позапрошлого ЧМ. Милан получил за хорвата 2 млн. евро
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: квиз от UA-Футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде