Что вы знаете об Антонио Конте? Квиз от UA-Футбол

31 июля исполнилось 54 года известному итальянскому тренеру Антонио Конте, который сейчас находится без работы. Последней командой специалиста из Апеннин был лондонский "Тоттенхэм", откуда его уволили в конце марта этого года. Впрочем, неоспорим тот факт, что он до сих пор входит в когорту лучших тренеров мира.

Поэтому мы предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете его карьеру как игрока, и как тренера, пройдя наш квиз.