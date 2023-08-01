Италия
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Что вы знаете об Антонио Конте? Квиз от UA-Футбол
Сколько дали правильных ответов
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
31 июля исполнилось 54 года известному итальянскому тренеру Антонио Конте, который сейчас находится без работы. Последней командой специалиста из Апеннин был лондонский "Тоттенхэм", откуда его уволили в конце марта этого года. Впрочем, неоспорим тот факт, что он до сих пор входит в когорту лучших тренеров мира.
Поэтому мы предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете его карьеру как игрока, и как тренера, пройдя наш квиз.
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