Интер одержал волевую победу над ПСЖ в товарищеском матче в Японии

Во вторник, 1 августа, в Токио состоялся товарищеский матч между чемпионом Франции "Пари Сен-Жермен" и финалистом прошлой Лиги Чемпионов "Интером".

При отсутствии Мбаппе и Неймара состав ПСЖ уже не выглядит столь угрожающим, по крайней мере, что касается атаки. Впрочем, именно парижане открыли счет в середине второго тайма – Витинья воспользовался пасом Солера.

Однако удержать преимущество команда Луиса Энрике не смогла. Более того, проиграла, пропустив на 81-й и 83-й. Голы для Эспозито и Сенси создал летний новичок "Интера" Давиде Фраттези.

Для ПСЖ это был четвертый товарищеский матч этим летом. Перед этим он обыграл "Гавр", сыграл вничью с "Аль-Насром" и уступил японской "Черезо Осаке". "Интер" в свою очередь размялся с "Пегролеттезе" (10:0) и тоже сыграл вничью с "Аль-Насром".

Товарищеский матч

1 августа. Токио. Новый национальный стадион

ПСЖ – "Интер" 1:2

Голы: Витинья 63 – Эспозито 81, Сенси 83

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Шкриньяр, Маркиньос (Перейра 70), Эрнандес (Курзава 65) – Витинья, Угарте (Гарби 80), Руис (Ндур 70) – Солер, Заир-Эмери, Асенсио (Экитике 70)

Тренер: Луис Энрике

"Интер": Станкович – Дюмфрис (Куадрадо 55), Дармиан, Ачерби (Биссек 71), Бастони (Де Врей 68), Димарко (Гозенс 55) – Барелла (Сенси 77), Чалханоглу (Асслани 67), Мхитарян – Тюрам (Корреа 55), Мартинес (Эспозито 77)

Тренер: Симоне Индзаги