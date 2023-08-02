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Официально: Джанлуиджи Буффон завершил карьеру
Проиграл до 45 лет
Getty Images / Global Images Ukraine
Джанлуиджи Буффон объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста. ОБ этом он сообщил в своих социальных сетях.
"Это все, уважаемые! Ты мне все дал. Я отдал тебе все. Мы сделали это вместе", – написал легендарный голкипер у себя в Twitter.
Последние два года бывший капитан сборной Италии провел в "Парме", сыграв в 44 поединках и отстояв 13 матчей "на ноль".
Буффон в большом футболе с 1994-го, когда ему было 16 лет. Начинал Джанлуиджи тоже в "Парме". За свою карьеру он поиграл сезон в "ПСЖ", чтобы "попытаться выиграть Лигу чемпионов.
That's all folks!— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) August 2, 2023
You gave me everything.
I gave you everything.
We did it together. pic.twitter.com/bGvIDsoFsG
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