  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Официально: Джанлуиджи Буффон завершил карьеру
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Джанлуиджи Буффон завершил карьеру

Италия
(1 голосов)

Проиграл до 45 лет

Официально: Джанлуиджи Буффон завершил карьеру

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Джанлуиджи Буффон объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста. ОБ этом он сообщил в своих социальных сетях.

"Это все, уважаемые! Ты мне все дал. Я отдал тебе все. Мы сделали это вместе", – написал легендарный голкипер у себя в Twitter.

Последние два года бывший капитан сборной Италии провел в "Парме", сыграв в 44 поединках и отстояв 13 матчей "на ноль".

Буффон в большом футболе с 1994-го, когда ему было 16 лет. Начинал Джанлуиджи тоже в "Парме". За свою карьеру он поиграл сезон в "ПСЖ", чтобы "попытаться выиграть Лигу чемпионов.

По теме
yellow-arrow
Мбаппе прокомментировал завершение карьеры Буффоном: Спасибо за драгоценные советы, которые буду хранить всю жизнь
yellow-arrow
Ювентус - Реал: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз
yellow-arrow
Буффон готовится объявить о завершении карьеры
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джанлуиджи Буффон Ювентус (Турин)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде