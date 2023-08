Официально: Джанлуиджи Буффон завершил карьеру

Джанлуиджи Буффон объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста. ОБ этом он сообщил в своих социальных сетях.

Последние два года бывший капитан сборной Италии провел в "Парме", сыграв в 44 поединках и отстояв 13 матчей "на ноль".

Буффон в большом футболе с 1994-го, когда ему было 16 лет. Начинал Джанлуиджи тоже в "Парме". За свою карьеру он поиграл сезон в "ПСЖ", чтобы "попытаться выиграть Лигу чемпионов.

That's all folks!

You gave me everything.

I gave you everything.

We did it together. pic.twitter.com/bGvIDsoFsG