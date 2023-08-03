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Экс-хавбек Динамо нашел новый клуб в Италии

Италия
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37-летний португалец сменил клубную прописку

Экс-хавбек Динамо нашел новый клуб в Италии

Фото: PisaSC

Новина українською

Португальский полузащитник Мигел Велозу продолжит карьеру в Серии В. 37-летний хавбек стал игроком итальянского клуба "Пиза", сообщает официальный сайт команды.

Срок действия контракта не разглашается.

Переход состоялся на правах свободного агента. Ранее Мигел прекратил сотрудничество с "Вероной", за которую играл с лета 2019 года.

Напомним, Велозу известен в Украине по выступлениям за "Динамо". В составе "бело-синих" он играл с 2012 по 2016 годы. Вместе с киевской командой он дважды выиграл чемпионат и Кубок страны.

В сезоне-2022/23 "Пиза" финишировала 11-й в Серии В.

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В статье: Пиза (Италия) Мигел Велозу
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Источник:
pisasportingclub.com

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