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Экс-хавбек Динамо нашел новый клуб в Италии
37-летний португалец сменил клубную прописку
Фото: PisaSC
Португальский полузащитник Мигел Велозу продолжит карьеру в Серии В. 37-летний хавбек стал игроком итальянского клуба "Пиза", сообщает официальный сайт команды.
Срок действия контракта не разглашается.
Переход состоялся на правах свободного агента. Ранее Мигел прекратил сотрудничество с "Вероной", за которую играл с лета 2019 года.
Напомним, Велозу известен в Украине по выступлениям за "Динамо". В составе "бело-синих" он играл с 2012 по 2016 годы. Вместе с киевской командой он дважды выиграл чемпионат и Кубок страны.
В сезоне-2022/23 "Пиза" финишировала 11-й в Серии В.
???????? Bem-vindo Miguel Veloso!#Pisa #PisaSC #ForzaPisa pic.twitter.com/Q3Ans4xIdw— Pisa Sporting Club (@PisaSC) August 2, 2023
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