Буффон может получить работу в сборной Италии

Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина заявил о том, что хочет привлечь к организации Джанлуиджи Буффона. На днях 45-летний итальянец объявил о завершении профессиональной карьеры.

"Бесполезно скрывать, мы работаем над этим. Джиджи - это наша цель, мы постараемся ее достичь, но все зависит не только от нас. Убедить Виалли было тоже очень сложно по разным причинам, но через несколько месяцев нам удалось его заполучить.

Джиджи точно не является клоном Джанлуки Виалли, у него другие характеристики, но он, безусловно, икона мирового футбола. Считаю, что его естественный проект - это работа в нашей национальной команде.

Мы сделаем все, чтобы привлечь его в сборную. Это также будет зависеть и от него самого, мы с ним разговариваем. Мы находимся на достаточно продвинутой стадии", — цитирует Гравину Sky Sport.