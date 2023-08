Офциально: Милан подписал полузащитника Валенсии

"Милан" объявил о подписании хавбека "Валенсии" Юниса Мусы. Стороны подписали контракт до лета 2028-го.

Американец обошелся "россонери" в 20 миллионов евро.

Хавбек уже играет за основу сборной США. Он отыграл на междунородном уровне 24 поединка. Муса присоединится к Кристиану Пулишичу, который также выступает за национальную команду США.

В прошлом сезоне Муса провел за "Валенсию" 37 матчей и отдал 2 результативных передачи. Трансферная стоимость футболиста – 18 миллионов евро.

✍️ The ink is dry, and the future is bright! ????????⚫️ #ACMQuest #SempreMilan pic.twitter.com/k8Tl84wUWH