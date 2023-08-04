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Лацио подписал полузащитника Айнтрахта Камада

Италия
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Японец ушел свободным агентом

Лацио подписал полузащитника Айнтрахта Камада

Фото: https://twitter.com/OfficialSSLazio

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"Лацио" объявил о подписании полузащитника "Антрахта" Даити Камада. Японский хавбек подписал контракт на 2 года с опцией продления ещё на один.

Полузащитник переходит в качестве свободного агента. О том, что Камада не пбудет продлевать контракт с "Айнтрахтом" стало известно ещё весной.

Зарплата полузащитника должна составить 3,4 миллиона евро за сезон.

Камада провел за "Айнтрахт" 179 матчей, забил 40 голов и отдал 33 результативных передачи. Он пришел в клуб летом 2017-го из японского "Саган Тосу".

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В статье: Лацио (Рим) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Даити Камада
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Источник:
sslazio.it

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