Лацио подписал полузащитника Айнтрахта Камада

"Лацио" объявил о подписании полузащитника "Антрахта" Даити Камада. Японский хавбек подписал контракт на 2 года с опцией продления ещё на один.

Полузащитник переходит в качестве свободного агента. О том, что Камада не пбудет продлевать контракт с "Айнтрахтом" стало известно ещё весной.

Зарплата полузащитника должна составить 3,4 миллиона евро за сезон.

Камада провел за "Айнтрахт" 179 матчей, забил 40 голов и отдал 33 результативных передачи. Он пришел в клуб летом 2017-го из японского "Саган Тосу".