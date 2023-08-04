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Лацио подписал полузащитника Айнтрахта Камада
Японец ушел свободным агентом
Фото: https://twitter.com/OfficialSSLazio
"Лацио" объявил о подписании полузащитника "Антрахта" Даити Камада. Японский хавбек подписал контракт на 2 года с опцией продления ещё на один.
Полузащитник переходит в качестве свободного агента. О том, что Камада не пбудет продлевать контракт с "Айнтрахтом" стало известно ещё весной.
Зарплата полузащитника должна составить 3,4 миллиона евро за сезон.
Камада провел за "Айнтрахт" 179 матчей, забил 40 голов и отдал 33 результативных передачи. Он пришел в клуб летом 2017-го из японского "Саган Тосу".
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