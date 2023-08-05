Буффон сообщил о возвращении в сборную Италии

Экс-голкипер национальной сборной Италии и туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон анонсировал возвращение в сборную.

"Я возвращаюсь в сборную, потому что тот ребенок, впервые переступивший через порог "Коверчано" 30 лет назад, все еще хочет мечтать и жить этой мечтой вместе с итальянскими болельщиками", - написал 45-летний итальянец в своем твиттере.

Однако в качестве кого Джанлуиджи вернется в национальную команду, он не уточнил.

Недавно Буффон объявил о завершении своей игровой карьеры.