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Буффон сообщил о возвращении в сборную Италии
На какую роль Джанлуиджи не уточнил
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-голкипер национальной сборной Италии и туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон анонсировал возвращение в сборную.
"Я возвращаюсь в сборную, потому что тот ребенок, впервые переступивший через порог "Коверчано" 30 лет назад, все еще хочет мечтать и жить этой мечтой вместе с итальянскими болельщиками", - написал 45-летний итальянец в своем твиттере.
Однако в качестве кого Джанлуиджи вернется в национальную команду, он не уточнил.
Недавно Буффон объявил о
???? Torno in Nazionale perché quel bambino che trent’anni fa varcava per la prima volta il cancello di Coverciano ha ancora voglia di sognare e di vivere questo sogno insieme ai tifosi italiani. ???????? pic.twitter.com/M2YVXJGZjc— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) August 5, 2023
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