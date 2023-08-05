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Буффон сообщил о возвращении в сборную Италии

Италия
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На какую роль Джанлуиджи не уточнил

Буффон сообщил о возвращении в сборную Италии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Экс-голкипер национальной сборной Италии и туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон анонсировал возвращение в сборную.

"Я возвращаюсь в сборную, потому что тот ребенок, впервые переступивший через порог "Коверчано" 30 лет назад, все еще хочет мечтать и жить этой мечтой вместе с итальянскими болельщиками", - написал 45-летний итальянец в своем твиттере.

Однако в качестве кого Джанлуиджи вернется в национальную команду, он не уточнил.

Недавно Буффон объявил о завершении своей игровой карьеры.

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В статье: Италия Джанлуиджи Буффон
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