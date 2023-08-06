Фиорентина собирается подписать нападающего Специи

"Фиорентина" хочет приобрести центрального форварда "Специи" Мбала Нзолу. Итальянцы предложили за игрока 10 млн евро и еще определенную сумму в виде бонусов.

"Специя" в свою очередь планирует выручить за игрока 15 млн. "Вест Хэм" также серьезно заинтересован в форварде, рассматривая его в качестве замены для Джанлуки Скамакки, который может покинуть клуб.

Нзола выступает за "Специю" с октября 2020 года, его контракт действует до лета 2026-го. В прошлом сезоне Мбала провел 34 матча, отличившись 15 голами и 3 ассистами.