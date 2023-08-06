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Фиорентина собирается подписать нападающего Специи

Италия
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Клуб хочет получить 15 миллионов евро

Фиорентина собирается подписать нападающего Специи

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Фиорентина" хочет приобрести центрального форварда "Специи" Мбала Нзолу. Итальянцы предложили за игрока 10 млн евро и еще определенную сумму в виде бонусов.

"Специя" в свою очередь планирует выручить за игрока 15 млн. "Вест Хэм" также серьезно заинтересован в форварде, рассматривая его в качестве замены для Джанлуки Скамакки, который может покинуть клуб.

Нзола выступает за "Специю" с октября 2020 года, его контракт действует до лета 2026-го. В прошлом сезоне Мбала провел 34 матча, отличившись 15 голами и 3 ассистами.

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В статье: Фиорентина (Флоренция) Специя
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Источник:
Corierre Dello Sport

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