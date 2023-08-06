Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фиорентина собирается подписать нападающего Специи
Клуб хочет получить 15 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine
"Фиорентина" хочет приобрести центрального форварда "Специи" Мбала Нзолу. Итальянцы предложили за игрока 10 млн евро и еще определенную сумму в виде бонусов.
"Специя" в свою очередь планирует выручить за игрока 15 млн. "Вест Хэм" также серьезно заинтересован в форварде, рассматривая его в качестве замены для Джанлуки Скамакки, который может покинуть клуб.
Нзола выступает за "Специю" с октября 2020 года, его контракт действует до лета 2026-го. В прошлом сезоне Мбала провел 34 матча, отличившись 15 голами и 3 ассистами.
Популярное сейчас
- Роналду, Бензема и Мане – лишь малая часть плана: как Саудовская Аравия ищет себе новое место в мире
- Сегодня Шахтер сыграет товарищеский матч с Тоттенхэмом: где и когда смотреть игру
- Манчестер Сити - Арсенал. Анонс и прогноз на матч за Суперкубок Англии на 06.08.2023
- Буффон сообщил о возвращении в сборную Италии
- Сто лет не виделись. Милевский почтил память легенды Динамо на кладбище. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная невеста лидера атак Панатинаикоса. ФОТО