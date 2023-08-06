Спаллетти мне был как отец, - Хвича рассказал об отношениях с тренером

Грузинский хавбек Хвича Кварацхелия высказался о работе с Лучано Спаллетти, возглавлявшим "Наполи" в чемпионском сезоне:

"Спаллетти был мне, как отец. И я никогда не смогу отблагодарить его в полной мере. Это был поворотный момент в моей карьере: он дал мне возможность играть на самом высоком уровне и всегда поддерживал меня, даже в самые тяжелые моменты.

Когда я не мог выложиться по полной, он всегда был рядом, чтобы ободрить меня, защитить, посоветовать, как с этим бороться. Я стал тем игроком, который есть сегодня, благодаря ему", - сказал Хвича.