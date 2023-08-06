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Спаллетти мне был как отец, - Хвича рассказал об отношениях с тренером

Италия
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Игрок очень благодарен коучу

Спаллетти мне был как отец, - Хвича рассказал об отношениях с тренером

Фото: twitter.com/sscnapoli

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Грузинский хавбек Хвича Кварацхелия высказался о работе с Лучано Спаллетти, возглавлявшим "Наполи" в чемпионском сезоне:

"Спаллетти был мне, как отец. И я никогда не смогу отблагодарить его в полной мере. Это был поворотный момент в моей карьере: он дал мне возможность играть на самом высоком уровне и всегда поддерживал меня, даже в самые тяжелые моменты.

Когда я не мог выложиться по полной, он всегда был рядом, чтобы ободрить меня, защитить, посоветовать, как с этим бороться. Я стал тем игроком, который есть сегодня, благодаря ему", - сказал Хвича.

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В статье: Лучано Спаллетти Наполи (Неаполь) Хвича Кварацхелия
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Источник:
Gazzetta dello Sport

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