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"Я решил остаться в Роме". Моуриньо подтвердил отказ саудовским клубам

Италия
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Португальца хотели переманить на Ближний Восток

"Я решил остаться в Роме". Моуриньо подтвердил отказ саудовским клубам

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо признался, что имел предложения из Саудовской Аравии. Тем не менее, португалец решил остаться у руля римлян.

"Я получил два больших предложения из Саудовской Аравии – от "Аль-Хиляль" и "Аль-Ахли", но я решил остаться в "Роме" и отклонил их.

Могу ли я переехать туда позже? Посмотрим. Мое "нет", сказанное сейчас, не является окончательным ответом на будущее", - сказал Моуриньо.

Напомним, Моуриньо возглавил "Рому" в июле 2021 года. Под его руководством "волки" выиграли Лигу конференций-2021/22, а также доходили до финала Лиги Европы-2022/23. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

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В статье: Жозе Моуриньо Рома (Рим)
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Источник:
Corriere dello Sport

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