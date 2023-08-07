"Я решил остаться в Роме". Моуриньо подтвердил отказ саудовским клубам

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо признался, что имел предложения из Саудовской Аравии. Тем не менее, португалец решил остаться у руля римлян.

"Я получил два больших предложения из Саудовской Аравии – от "Аль-Хиляль" и "Аль-Ахли", но я решил остаться в "Роме" и отклонил их. Могу ли я переехать туда позже? Посмотрим. Мое "нет", сказанное сейчас, не является окончательным ответом на будущее", - сказал Моуриньо.

Напомним, Моуриньо возглавил "Рому" в июле 2021 года. Под его руководством "волки" выиграли Лигу конференций-2021/22, а также доходили до финала Лиги Европы-2022/23. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.