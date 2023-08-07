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"Я решил остаться в Роме". Моуриньо подтвердил отказ саудовским клубам
Португальца хотели переманить на Ближний Восток
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо признался, что имел предложения из Саудовской Аравии. Тем не менее, португалец решил остаться у руля римлян.
"Я получил два больших предложения из Саудовской Аравии – от "Аль-Хиляль" и "Аль-Ахли", но я решил остаться в "Роме" и отклонил их.
Могу ли я переехать туда позже? Посмотрим. Мое "нет", сказанное сейчас, не является окончательным ответом на будущее", - сказал Моуриньо.
Напомним, Моуриньо возглавил "Рому" в июле 2021 года. Под его руководством "волки" выиграли Лигу конференций-2021/22, а также доходили до финала Лиги Европы-2022/23. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.
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