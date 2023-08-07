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Аталанта сделала самый крупный трансфер в своей истории: подписан Скамакка из Вест Хэма

Италия
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Переход обошелся в 30 миллионов евро

Аталанта сделала самый крупный трансфер в своей истории: подписан Скамакка из Вест Хэма

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Аталанта" подписала Джанлуку Скамакку за 30 миллионов евро. Трансфер нападающего "Вест Хэма" – самый крупный в истории клуба из Бергамо.

По условиям сделки, "молотобойцы" также получат 10% со следующей перепродажи продажи нападающего. Скамакка будет получать в новом клубе 3,2 миллиона евро в год. Итальянец поставил подпись под контрактом до лета 2028-го.

24-летний форвард провле в прошлом сезоне 27 матчей за "Вест Хэм" и забил 8 голов. Трансферная стоимость итальянца – 22 миллиона евро.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Джанлука Скамакка
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