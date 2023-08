Аталанта сделала самый крупный трансфер в своей истории: подписан Скамакка из Вест Хэма

"Аталанта" подписала Джанлуку Скамакку за 30 миллионов евро. Трансфер нападающего "Вест Хэма" – самый крупный в истории клуба из Бергамо.

По условиям сделки, "молотобойцы" также получат 10% со следующей перепродажи продажи нападающего. Скамакка будет получать в новом клубе 3,2 миллиона евро в год. Итальянец поставил подпись под контрактом до лета 2028-го.

24-летний форвард провле в прошлом сезоне 27 матчей за "Вест Хэм" и забил 8 голов. Трансферная стоимость итальянца – 22 миллиона евро.

#Scamacca è un nuovo giocatore dell’Atalanta!

Benvenuto a Bergamo, Gianluca! ????????



Scamacca is a new #Atalanta player!

Welcome to Bergamo, Gianluca! ????????????#WelcomeScamacca #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/sUK8mNux0M