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Погба пропустит старт нового сезона
Возвращение француза на поле стоит ожидать не раньше конца сентября
Фото: twitter.com/juventusfc
Полузащитник "Ювентуса" Поль Погба пропустит старт нового сезона. Об этом утверждают итальянские СМИ.
Согласно их данным, новых травм у француза нет. Однако медобследование выявило, что возвращаться в игру он пока что не готов. Его возвращение состоится в конце сентября или начале октября.
Напомним, из-за травм 30-летний Погба пропустил почти весь прошлый сезон. Он принял участие лишь в 10 матчах "Ювентуса" во всех турнирах и провел на поле суммарно 161 минуту.
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