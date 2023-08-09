Полузащитник "Ювентуса" Поль Погба пропустит старт нового сезона. Об этом утверждают итальянские СМИ.

Согласно их данным, новых травм у француза нет. Однако медобследование выявило, что возвращаться в игру он пока что не готов. Его возвращение состоится в конце сентября или начале октября.

Напомним, из-за травм 30-летний Погба пропустил почти весь прошлый сезон. Он принял участие лишь в 10 матчах "Ювентуса" во всех турнирах и провел на поле суммарно 161 минуту.