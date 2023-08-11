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Сегодня отмечает День рождения алленаторе Ювентуса Макс Аллегри
Self-made man
Getty Images / Global Images Ukraine
Массимилиано Аллегри родился 11 августа 1967 года в городе Ливорно. Будучи футболистом, он выступал на позиции полузащитника. Защищал цвета "Ливорно", "Пескары", "Кальяри", ФК "Перуджа", "Наполи" и других итальянских клубов.
Тренерская карьера Массимилиано началась в его последнем "игровом" клубе "Альянезе". В 2004 году Аллегри стал наставником клуба "СПАЛ". Затем, в период с 2005-го по 2008 год, возглавлял "Гроссето" и "Сассуоло". С последним в 2008 году вышел в Серию B и выиграл Суперкубок Серии C.
В том же году был назначен главным тренером "Кальяри". Там он проработал два сезона. В июне 2010 года официально стал новым тренером "Милана", с которым завоевал Скудетто и Суперкубок страны. 16 июля 2014 года Аллегри был назначен главным тренером "Ювентуса", с "бьянконери" он выиграл все трофеи на внутренней арене по нескольку раз.
17 мая 2019 года он ушел в отставку, однако 28 мая 2021 года Аллегри был снова назначен алленаторе "Юве".
Tanti Auguri Mister #Allegri #FinoAllaFine pic.twitter.com/xvzMj2gvQ8— Juv&Me (@juvandme) August 10, 2023
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