Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вместо Трубина. Интер подписал вратаря Сампдории
Аудеро сменил команду в Серии А
Фото: inter.it
Голкипер "Сампдории" Эмиль Аудеро продолжит карьеру в "Интере", сообщает официальный сайт миланского клуба.
26-летний вратарь перешел в "нерадзурри" на правах аренды до конца сезона. Контракт предусматривает опцию выкупа.
Он будет конкурентом швейцарца Яна Зоммера, которого "Интер" подписал лишь несколько дней назад.
Эмиль выступал за "Сампдорию" с лета 2019 года. В минувшем сезоне он отыграл в 26 матчах, в которых пропустил 39 голов и и еще 5 раз отстоял на ноль.
К слову, на роль второго вратаря "Интер" рассматривал Анатолия Трубина. Однако, с "Шахтером" не удалось договориться и украинец оказался в "Бенфике".
Популярное сейчас
- Испания впервые в истории вышла в полуфинал женского Чемпионата мира
- ЛК. Тобол продолжает побеждать. В этот раз - с Шаховым, Безус забивает уже шестой гол в турнире, Яремчука прорвало
- Яремчук прервал безголевую серию из 19 матчей. Он забил Акюрейри в квалификации ЛК – Видео
- Кубок Италии. Команда Несты разгромила команду Земана
- Бразильский защитник Реала порвал уже со второй горячей красоткой за год. ФОТО
- Сто лет не виделись. Милевский почтил память легенды Динамо на кладбище. ФОТО
Новости по теме
- 23:46 Зарубежные Серия А. Милан прорвало, Кремонезе практически вылетел, Верона остается в зоне вылета
- 07:43 Прогнозы на футбол Снизу постучат? Милан - Сампдория: Анонс и прогноз матча Серии А на 20.05.2023
- 23:58 Зарубежные Четыре команды за три места наверху, четыре против двух внизу. Итоги 34-го тура Серии А