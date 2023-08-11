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Вместо Трубина. Интер подписал вратаря Сампдории

Италия
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Аудеро сменил команду в Серии А

Вместо Трубина. Интер подписал вратаря Сампдории

Фото: inter.it

Новина українською

Голкипер "Сампдории" Эмиль Аудеро продолжит карьеру в "Интере", сообщает официальный сайт миланского клуба.

26-летний вратарь перешел в "нерадзурри" на правах аренды до конца сезона. Контракт предусматривает опцию выкупа.

Он будет конкурентом швейцарца Яна Зоммера, которого "Интер" подписал лишь несколько дней назад.

Эмиль выступал за "Сампдорию" с лета 2019 года. В минувшем сезоне он отыграл в 26 матчах, в которых пропустил 39 голов и и еще 5 раз отстоял на ноль.

К слову, на роль второго вратаря "Интер" рассматривал Анатолия Трубина. Однако, с "Шахтером" не удалось договориться и украинец оказался в "Бенфике".

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В статье: Интер (Милан) Сампдория (Генуя)
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Источник:
inter.it

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