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Кубок Италии. Серия А начинает без потерь
"Удинезе" и "Фрозиноне" идут дальше
Coppa
Кубок Италии. Первый раунд "Фрозиноне" - "Пиза" (II) 1:0 Голы: Канестрелли 7 (автогол) Вылет новичков Серии А уже в их первом матче Кубка в новом сезоне - практически традиция. Обычно двое из трех не преодолевают первый раунд. Но "Фрозиноне", победителю Серии Б, удалось избежать такой участи. Хотя проблемы ожидались. Ведь "Пиза" в предыдущем сезоне некоторое время шла первой в той лиге и скатилась в плей-офф ближе к концовке, где и вылетела. Игра и получилась плотной. Гости, которых летом возглавил Альберто Аквилани, уверенно победили и по владению мячом, и по ударам по воротам. Однако хозяева, которых летом принял ещё один знаковый экс-игрок "Ромы" - Эусебио Ди Франческо - попадали в створ гораздо чаще и по остроте были ближе ко второму голу. А решил все ранний автогол. =========== "Удинезе" - "Катандзаро" (II) 4:1 Голы: Ловрич 9, Бету 49, Товен 64 (пен.), Лукка 90+3 - Вандепутте 12 В Удине расклад был совсем иным. Местная команда уже 28 лет подряд в Серии А, играла и в Лиге Чемпионов. А "Катандзаро" вернулся в Серию Б впервые после 17-ти лет, в Высшем же дивизионе не был сорок. Он начинал нынешний розыгрыш Кубка Италии, но тогда соперником была команда из Серии С. Здесь же все было гораздо серьёзнее. Гости старались, выглядели прилично. Достигли почти 60-ти процентов владения мячом. Можно сказать, что между штрафными играли не хуже хозяев. Но в штрафных проваливались. Особенно в своей. Позволили Товену убрать финтом защитника и выложить Ловричу под лёгкий удар, проспали банальный длинный пас на Бету, да ещё и вратарь не сумел вытащить не лучший удар португальца низом по центру с 20-ти метров. Привезли пенальти.
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