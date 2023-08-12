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Стало известно о сложностях при переходе Де Кетеларе в Аталанту

Италия
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Вопрос - в личных условиях контракта и размере комиссионных для агентов

Стало известно о сложностях при переходе Де Кетеларе в Аталанту

ACMilan.com

Новина українською

В переговорах между агентами хавбека "Милана" Шарля де Кетеларе и "Аталантой" возникли трудности.

Клубы уже достигли полной договоренности по аренде за 3 миллиона евро с правом выкупа за 23 миллиона евро плюс 4 млн бонусов. Однако переговоры притормозились из-за личных условий контракта футболиста и размера комиссионных для агентов.

На последней встрече с "Аталантой" стороны согласовали все разногласия и приблизились к оформлению перехода. К началу следующей недели запланирован медосмотр де Кетеларе в Бергамо.

Де Кетеларе стал игроком "Милана" прошлым летом, когда его приобрели из "Брюгге" за 35,5 млн евро. В дебютном сезоне Шарль отдал одну голевую передачу в 40 матчах.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Милан Шарль де Кетеларе
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Источник:
La Gazzetta dello Sport

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