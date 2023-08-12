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Наполи предложил новый контракт Осимхену

Италия
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Итальянский клуб пытается удержать свой главный актив

Наполи предложил новый контракт Осимхену

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наполи предложили Виктору Осимхену новый контракт. По информации calciomercato, новое соглашение будет действовать до 2027 года и будет содержать сумму выкупа игрока. Отмечается, что клаузула будет отличаться для клубов из Саудовской Аравии и может достичь более 150 млн евро. Зарплата игрока возрастет до 10 млн евро за сезон включая бонусы.

Напомним, что форвардом неаполитанцев интересовались многие европейский клубы, включая "МЮ", "ПСЖ", "Реал", "Челси" и "Ливерпуль". Недавно интерес к игроку проявляли и саудовские клубы, но "Наполи" отклонил предложение.

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В статье: Наполи (Неаполь) Виктор Осимхен
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Источник:
calciomercato

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