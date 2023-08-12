Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наполи предложил новый контракт Осимхену
Итальянский клуб пытается удержать свой главный актив
Getty Images / Global Images Ukraine
Наполи предложили Виктору Осимхену новый контракт. По информации calciomercato, новое соглашение будет действовать до 2027 года и будет содержать сумму выкупа игрока. Отмечается, что клаузула будет отличаться для клубов из Саудовской Аравии и может достичь более 150 млн евро. Зарплата игрока возрастет до 10 млн евро за сезон включая бонусы.
Напомним, что форвардом неаполитанцев интересовались многие европейский клубы, включая "МЮ", "ПСЖ", "Реал", "Челси" и "Ливерпуль". Недавно интерес к игроку
Популярное сейчас
- Скрипник может возглавить Днепр-1 - источник
- Пугает лишь то, что может быть еще хуже. Обзор первых матчей Динамо и Днепра-1 в ½ отбора ЛК и ЛЕ
- Все топ-5 лиг в полном объеме и даже Саудовская Аравия. Где и как смотреть футбол в сезоне-2023/24
- Коваленко Шахтеру не интересен, по игроку ведет переговоры французский клуб
- Джорджина Родригес показала, сколько жмет ногами в тренажерном зале. ВИДЕО
- Красотка дня. Фантастическая жена основного защитника Динамо, которая недавно подарила игроку сына. ФОТО
Новости по теме
- 16:32 Зарубежные Аль-Хиляль пытается купить Осимхена. Наполи отклонил предложение в 140 млн. евро
- 21:47 Зарубежные Президент Наполи: Позволить себе Осимхена может только ПСЖ. Если они хотят предложить 200 миллионов, мы обсудим переход
- 21:56 Зарубежные Известно, сколько Наполи просит у ПСЖ за Осимхена. В Париже не собираются столько платить