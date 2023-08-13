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Рома работает над оформлением еще пяти трансферов до конца лета

Италия
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Моуринью хочет усилить сразу несколько позиций

Рома работает над оформлением еще пяти трансферов до конца лета

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянская "Рома" работает над оформлением еще пяти трансферов. Как сообщает Николо Скира, клуб хочет подписать этих игроков до конца лета.

Тренерский штаб римлян ищет двух нападающих, бокс ту бокс полузащитника, замену Матичу и центрбека.

В текущее трансферное окно "волки" уже оформили три перехода. Подопечными Моуринью на полноценной основе стали Эван Ндика, Хуссем Ауар и Расмус Кристенсен.

Первые двое стали игроками "Ромы" на правах свободных агентов, а датчанин перешел на правах аренды. Этим летом римляне еще не тратили деньги на новичков.

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В статье: Жозе Моуриньо Рома (Рим)
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Источник:
Nicolo Schira

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