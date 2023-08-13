Рома работает над оформлением еще пяти трансферов до конца лета

Итальянская "Рома" работает над оформлением еще пяти трансферов. Как сообщает Николо Скира, клуб хочет подписать этих игроков до конца лета.

Тренерский штаб римлян ищет двух нападающих, бокс ту бокс полузащитника, замену Матичу и центрбека.

В текущее трансферное окно "волки" уже оформили три перехода. Подопечными Моуринью на полноценной основе стали Эван Ндика, Хуссем Ауар и Расмус Кристенсен.

Первые двое стали игроками "Ромы" на правах свободных агентов, а датчанин перешел на правах аренды. Этим летом римляне еще не тратили деньги на новичков.