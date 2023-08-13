Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рома работает над оформлением еще пяти трансферов до конца лета
Моуринью хочет усилить сразу несколько позиций
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянская "Рома" работает над оформлением еще пяти трансферов. Как сообщает Николо Скира, клуб хочет подписать этих игроков до конца лета.
Тренерский штаб римлян ищет двух нападающих, бокс ту бокс полузащитника, замену Матичу и центрбека.
В текущее трансферное окно "волки" уже оформили три перехода. Подопечными Моуринью на полноценной основе стали Эван Ндика, Хуссем Ауар и Расмус Кристенсен.
Первые двое стали игроками "Ромы" на правах свободных агентов, а датчанин перешел на правах аренды. Этим летом римляне еще не тратили деньги на новичков.
Популярное сейчас
- Битва поклонников таланта Кайседо. Челси – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 1-го тура АПЛ на 13.08.2023
- Опорник Шахтера может оказаться в Салернитане
- Россия заявила об атаке беспилотников на Белгородскую область
- Коваленко Шахтеру не интересен, по игроку ведет переговоры французский клуб
- Красотка дня. Эффектная жена украинского защитника, который будет играть против Месси в MLS. ФОТО
- Красотка дня. Фантастическая жена основного защитника Динамо, которая недавно подарила игроку сына. ФОТО