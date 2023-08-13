Кубок Италии. Сассуоло избежал почти привычного провала

Кубок Италии. Первый раунд

: Тутино 9 (пен.), Мадзокки 90+1 - Байрами 45+4, Пинамонти 78 (пен.), Сейде 105, Мулаттьери 115, 118

За последние четыре года "Сассуоло" вылетел из Кубка от команд Серии Б трижды. Так что и на этот раз внимание на него стоило обращать. Тем более, что обычно летом он теряет лидеров и подходит к сезону не готовым. На этот раз потерял Давиде Фраттези и переформатировал расклад с крайними защитниками. Но на этот раз провала удалось избежать.

"Нероверди" пропустили первыми. Байрами и Пинамонти, оставшиеся с предыдущего сезона, обеспечили камбек. Но удержать этот счёт не удалось из-за пропущенного в добавленное время со стандартного положения - удара головой Мадзокки. Пришлось играть овертайм. В котором на сотой минуте "Козенца" осталась вдесятером. И лишь после этого фаворит разгромил аутсайдера.

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: Кандрева 7