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Кубок Италии. Сассуоло избежал почти привычного провала
"Салернитана" идёт дальше
Coppa
Кубок Италии. Первый раунд "Козенца" (II) - "Сассуоло" 2:5 ОТ (2:2) Голы: Тутино 9 (пен.), Мадзокки 90+1 - Байрами 45+4, Пинамонти 78 (пен.), Сейде 105, Мулаттьери 115, 118 За последние четыре года "Сассуоло" вылетел из Кубка от команд Серии Б трижды. Так что и на этот раз внимание на него стоило обращать. Тем более, что обычно летом он теряет лидеров и подходит к сезону не готовым. На этот раз потерял Давиде Фраттези и переформатировал расклад с крайними защитниками. Но на этот раз провала удалось избежать. "Нероверди" пропустили первыми. Байрами и Пинамонти, оставшиеся с предыдущего сезона, обеспечили камбек. Но удержать этот счёт не удалось из-за пропущенного в добавленное время со стандартного положения - удара головой Мадзокки. Пришлось играть овертайм. В котором на сотой минуте "Козенца" осталась вдесятером. И лишь после этого фаворит разгромил аутсайдера. =========== "Салернитана" - "Тернана" (II) 1:0 Гол: Кандрева 7
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