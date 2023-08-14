Кубок Италии. Первый раунд. Тяжелый дебют Пирло, Кремонезе подтверждает реноме

Кубок Италии. Первый раунд

"Кремонезе" (II) - "Кротоне" (III) 3:1 OT (1:1)

Голы: Афена-Гьян 30, Васкес 105, Пикель 117 - Тумминелло 7

В предыдущем сезоне "Кремонезе" впервые за 27 лет вернулся в Серию А. Получилось плохо, с немедленным и несомненным вылетом. Но в Кубке Италии ломбардийцы пошумели. Победили в гостях "Наполи" и "Рому" и остановились лишь в полуфинале. В новом сезоне нужно было подтверждать реноме. Получилось, хотя и не без труда, через дополнительное время против команды из Серии С.

"Кротоне", недавно игравший в Серии А, даже открыл счет. Воспитанник "Ромы" и одна из бывших надежд итальянского футбола на позиции форварда Марко Тумминелло избежал офсайдной ловушки и забил. ВАР в итоге выступил на его стороне. "Кремонезе" сравнял с помощи пятки Франа Васкеса и удара головой Афены-Гьяна. А в добавленное время наконец-то дожал. Васкес завершил комбинацию, Пикель - розыгрыш углового.

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"Сампдория" (II) - "Зюдтироль" (II) 7:6 пен. (1:1)

Голы: Лерис 17- Казираги 45+4

"Сампдория" также только что вылетела из Серии Б. После 11-ти лет подряд там. И в начале лета ее состояние казалось гораздо более тяжелым, чем "Кремонезе". Но затем бывший владелец "Лидса" Андреа Радриццани выкупил ее и спас от банкротства. Даже пригласил тренером Андреа Пирло. С таким новым началом вылетать из Кубка, еще и от команды, впервые игравшей в Серии Б в сезоне 2022/23 и никогда - в Серии А, было бы неприлично.

Лерис еще и успел забить ранний гол. Но в раздевалку из-за ошибки Депаоли был пропущен ответный. Пришлось ждать до восьмых ударов в серии пенальти.

"Кремонезе" поедет в гости к "Читтаделле", "Сампдория" - к "Салернитане".