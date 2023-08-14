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Спаллетти на этой неделе возглавит сборную Италии
Но нужно еще разорвать контракт с "Наполи"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший наставник "Наполи" Лучано Спаллетти станет новым тренером сборной Италию Об этом сообщает итальянский журналист Алессандро Альчато.
Вопрос назначения будет решен в следующие дни. Сообщается, что 64-летний специалист возглавит "Скуадру Адзурру" 16 августа, то есть в эту среду.
У Лучано до сих пор еще есть контракт с "Наполи". Ему предстоит обсудить расторжение контракта с президентом клуба Аурелио де Лаурентисом.
Напомним, в прошлом сезоне Спаллетти привел неаполитанцев к первому за 33 года "скудетто".
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