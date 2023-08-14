Спаллетти на этой неделе возглавит сборную Италии

Бывший наставник "Наполи" Лучано Спаллетти станет новым тренером сборной Италию Об этом сообщает итальянский журналист Алессандро Альчато.

Вопрос назначения будет решен в следующие дни. Сообщается, что 64-летний специалист возглавит "Скуадру Адзурру" 16 августа, то есть в эту среду.

У Лучано до сих пор еще есть контракт с "Наполи". Ему предстоит обсудить расторжение контракта с президентом клуба Аурелио де Лаурентисом.

Напомним, в прошлом сезоне Спаллетти привел неаполитанцев к первому за 33 года "скудетто".