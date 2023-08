По данным инсайдера Фабрицио Романо, "Аталанта" и "Аль-Ахли" договорились о трансфере Демирала.

Ожидается, что документы будут подписаны в ближайшие сутки.

Сообщалось, что на защитника сборной Турции также претендовали два клуба АПЛ.

"Аталанта" получит за игрока 20 млн евро, а сам Мэрих Демирал будет зарабатывать 13 млн евро в год, заключив трехлетнее соглашение.

В "Аталанте" на 25-летнего игрока перестали рассчитывать из-за его конфликта с главным тренером Джан Пьеро Гасперини.

В прошлом сезоне в составе "Аталанты" турок отыграл 28 матчей в итальянской Серии А.

Merih Demiral to Al Ahli, here we go! Understand there’s an agreement now in place with Atalanta and player side — set to be signed in 24h ????????????????



Two PL clubs wanted Demiral but Al Ahli agreed deal on same conditions — it’s done.



…one more smart, top signing for Al Ahli. pic.twitter.com/hPwaehwBD2