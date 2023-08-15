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Президент Наполи выпустил заявление касаемо Спаллетти и сборной Италии. Де Лаурентис хочет получить с этого 3 миллиона евро за 3 года
Спаллетти уходил, сказав что устал
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис выпустил официальное заявление о Лучано Спаллетти в сборной Италии. Он хочет, чтобы национальная команда выплатила клубу 3 миллиона евро.
"Что касается Итальянской федерации футбола, то, взглянув на текущий выпуск, меня больше всего удивляет то, что осталось всего несколько недель до двух важных игр для Италии, а Роберто Манчини подает заявление об отставке на данный момент. Есть два основных фактора, которые следует учитывать: отношения с коллегами не поддерживаются, что приводит к их увольнению, в то время как необходимые юридические инструменты отсутствуют, чтобы сохранить их, обеспечив соблюдение условий контрактов, с применением конкретных санкций, если это необходимо", – приводятся слова президента клуба.
Суть в том, что Спаллетти, уходя из "Наполи" заявлял, что "устал" и хочет отдохнуть от футбола. При этом де Лаурентис мог не отпускать менеджера, попросив его отработать оставшийся год по контракту.
Теперь Аурэлио хочет, чтобы сборная Италии компенсировала одну годовую зарплату менеджера сборной Италии (Спаллетти подпишет контракт на 3 года).
Напомним, что в прошлом сезоне "Наполи" завоевал первое за 33 года Скудетто.
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