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Аталанта арендовала у Милана де Кетеларе
Также у бергамаски будет право выкупа
Atalanta B.C.
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Детали перехода де Кетеларе в "Аталанту" не разглашаются, но ранее сообщалось, что бергамаски заплатят около 3 миллионов евро за аренду, а следующим летом смогут выкупить игрока за 22 миллиона. Также 7-кратные чемпионы Европы смогут рассчитывать на бонусы в размере 4 миллионов. Кроме того, "Милан" получит 10% от суммы будущей перепродажи футболиста.
22-летний бельгиец стал игроком "россонери" прошлым летом. За трансфер де Кетеларе "Милан" заплатил "Брюгге" 32 миллионов евро плюс бонусы. Однако Шарлю не удалось проявить себя в столице моды. В 40 матчах в красно-черной футболке атакующий полузащитник отметился лишь одной результативной передачей.
CDK è qui! ???????????????? Benvenuto a Bergamo, Charles! ????????— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) August 16, 2023
Charles #DeKetelaere is here! ⚫️???? Welcome to Bergamo, Charles! ????#WelcomeDeKetelaere #GoAtalantaGo pic.twitter.com/INfZc9emLk
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