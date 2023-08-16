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Аталанта арендовала у Милана де Кетеларе

Италия
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Также у бергамаски будет право выкупа

Аталанта арендовала у Милана де Кетеларе

Atalanta B.C.

Новина українською

"Милан" объявил о переходе Шарля де Кетеларе в "Аталанту" на правах аренды с опцией выкупа по окончании сезона-2023/24.

Детали перехода де Кетеларе в "Аталанту" не разглашаются, но ранее сообщалось, что бергамаски заплатят около 3 миллионов евро за аренду, а следующим летом смогут выкупить игрока за 22 миллиона. Также 7-кратные чемпионы Европы смогут рассчитывать на бонусы в размере 4 миллионов. Кроме того, "Милан" получит 10% от суммы будущей перепродажи футболиста.

22-летний бельгиец стал игроком "россонери" прошлым летом. За трансфер де Кетеларе "Милан" заплатил "Брюгге" 32 миллионов евро плюс бонусы. Однако Шарлю не удалось проявить себя в столице моды. В 40 матчах в красно-черной футболке атакующий полузащитник отметился лишь одной результативной передачей.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Милан Шарль де Кетеларе
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