Милан представил третий комплект формы на сезон. Видео

Комплект от Puma выполнен преимущественно в сиреневом цвете, переходящем в бирюзовый внизу футболки.

В релизе "россонери" отмечается, что "цвета формы символизируют инклюзивность и разнообразие".

"Милан" свой первый матч нового сезона Серии А сыграет на выезде против "Болоньи" 21 августа.