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Милан представил третий комплект формы на сезон. Видео
Цвета формы символизируют инклюзивность и разнообразие
acmilan.com
Комплект от Puma выполнен преимущественно в сиреневом цвете, переходящем в бирюзовый внизу футболки.
В релизе "россонери" отмечается, что "цвета формы символизируют инклюзивность и разнообразие".
"Милан" свой первый матч нового сезона Серии А сыграет на выезде против "Болоньи" 21 августа.
Forever new. Forever Milan ???????? @pumafootball #MilanXMilan #SempreMilan pic.twitter.com/GkbPK4ly5W— AC Milan (@acmilan) August 17, 2023
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