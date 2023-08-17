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Милан представил третий комплект формы на сезон. Видео

Италия
(1 голосов)

Цвета формы символизируют инклюзивность и разнообразие

Милан представил третий комплект формы на сезон. Видео

acmilan.com

UA-Футбол
Новина українською

Комплект от Puma выполнен преимущественно в сиреневом цвете, переходящем в бирюзовый внизу футболки.

В релизе "россонери" отмечается, что "цвета формы символизируют инклюзивность и разнообразие".

"Милан" свой первый матч нового сезона Серии А сыграет на выезде против "Болоньи" 21 августа.

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В статье: Милан
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