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Третья форма Ювентуса на новый сезон будет угольного цвета

Италия
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Комплект вдохновлен архитектурой Турина

Третья форма Ювентуса на новый сезон будет угольного цвета

Фото: juventus.com

Новина українською

"Ювентус" на своем официальном сайте представил третью форму на сезон-2023/24.

В новом комплекте использован вязаный узор, выбранный для представления текстур и поверхностей, характерных для архитектуры Турина. Основной цвет - угольный, который отображает индустриальное наследие города.

Выбор цвета формы также является данью уважения долгой истории легендарных вратарей "Ювентуса". Дизайн дополнен воротником на пуговицах в стиле "Генри" и культовыми тремя полосами серого цвета на каждом рукаве.

Впервые в этой форме туринцы сыграют на выезде в 1-туре нового сезона Серии А против "Удинезе". Поединок состоится 20 августа.

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В статье: Ювентус (Турин)
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Источник:
juventus.com

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