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Третья форма Ювентуса на новый сезон будет угольного цвета
Комплект вдохновлен архитектурой Турина
Фото: juventus.com
"Ювентус" на своем официальном сайте представил третью форму на сезон-2023/24.
В новом комплекте использован вязаный узор, выбранный для представления текстур и поверхностей, характерных для архитектуры Турина. Основной цвет - угольный, который отображает индустриальное наследие города.
Выбор цвета формы также является данью уважения долгой истории легендарных вратарей "Ювентуса". Дизайн дополнен воротником на пуговицах в стиле "Генри" и культовыми тремя полосами серого цвета на каждом рукаве.
Впервые в этой форме туринцы сыграют на выезде в 1-туре нового сезона Серии А против "Удинезе". Поединок состоится 20 августа.
Inspired by the city of Turin. Built for our biggest battles.— JuventusFC ???????????????? (@juventusfcen) August 17, 2023
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Forged by the real DNA of Turin ????????— JuventusFC ???????????????? (@juventusfcen) August 17, 2023
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