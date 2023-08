Третья форма Ювентуса на новый сезон будет угольного цвета

"Ювентус" на своем официальном сайте представил третью форму на сезон-2023/24.

В новом комплекте использован вязаный узор, выбранный для представления текстур и поверхностей, характерных для архитектуры Турина. Основной цвет - угольный, который отображает индустриальное наследие города.

Выбор цвета формы также является данью уважения долгой истории легендарных вратарей "Ювентуса". Дизайн дополнен воротником на пуговицах в стиле "Генри" и культовыми тремя полосами серого цвета на каждом рукаве.

Впервые в этой форме туринцы сыграют на выезде в 1-туре нового сезона Серии А против "Удинезе". Поединок состоится 20 августа.

