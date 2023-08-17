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Дженоа договорилась с Марселем по трансферу Малиновского
Малиновский возвращается в Серию А
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jean Catuffe
Атакующий полузащитник “Марселя” Руслан Малиновский ближайший сезон проведет в “Дженоа”.
Как информирует Sky Italia, и другие итальянские источники, генуэзский клуб договорился с “Марселем” об аренде Малиновского с правом выкупа за 10 млн следующим летом.
Ожидается, что уже в пятницу Малиновский пройдет медосмотр в новом клубе.
“Дженоа” вернулась в Серии А после одного сезона во втором дивизионе. Генуэзский клуб проводит активную трансферную кампанию. До Малиновского “россоблу” уже подписали форварда сборной Италии Матео Ретеги, а также Кевина Стротмана, Георге Пушкаша, Жуниора Мессиаса, Мортена Торсби, и других футболистов.
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