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Дженоа договорилась с Марселем по трансферу Малиновского

Италия
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Малиновский возвращается в Серию А

Дженоа договорилась с Марселем по трансферу Малиновского

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jean Catuffe

UA-Футбол
Новина українською

Атакующий полузащитник “Марселя” Руслан Малиновский ближайший сезон проведет в “Дженоа”.

Как информирует Sky Italia, и другие итальянские источники, генуэзский клуб договорился с “Марселем” об аренде Малиновского с правом выкупа за 10 млн следующим летом.

Ожидается, что уже в пятницу Малиновский пройдет медосмотр в новом клубе.

“Дженоа” вернулась в Серии А после одного сезона во втором дивизионе. Генуэзский клуб проводит активную трансферную кампанию. До Малиновского “россоблу” уже подписали форварда сборной Италии Матео Ретеги, а также Кевина Стротмана, Георге Пушкаша, Жуниора Мессиаса, Мортена Торсби, и других футболистов.

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В статье: Серия А Руслан Малиновский Наши за границей Дженоа (Генуя)
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