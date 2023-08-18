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Бывшая звезда Шахтера может покинуть Лацио: хавбек интересен Луческу

Италия
(1 голосов)

Клуб намерен арендовать бразильца

Бывшая звезда Шахтера может покинуть Лацио: хавбек интересен Луческу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Лацио" Маркос Антонио, известный в Украине по выступлениям за "Шахтер", интересен "ПАОКу". Об этом сообщает известный инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Согласно данным источника, греческий клуб вступил в переговоры с римлянами и планирует арендовать игрока. При этом не уточняется, будет ли у греков опция выкупа игрока по завершению сезона.

Антонио стал игроком "Лацио" летом 2022 года, перейдя из "Шахтера". Сумма трансфера составила 7,5 миллиона евро. С тех пор бразилец сыграл 22 поединка, в которых забил один мяч и оформил один ассист. Контракт 23-летнего игрока с "Лацио" действителен до 30 июня 2027.

Заметим, что "ПАОК" тренирует Разван Луческу - сын главного тренера киевского "Динамо" Мирчи Луческу. Кроме того, в греческой команде играет экс-лидер "горняков" Тайсон, а также арендованный у киевлян защитник Томаш Кендзера.

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В статье: Лацио (Рим) ПАОК (Салоники) Маркос Антонио
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Источник:
Gianluca Di Marzio

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Комментарии (1)
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Caballero (DC)
18.08.2023 в 10:10
Свідоме створення заголовків для заплутанності і недостовірності інформації - ознака жовтої преси. Додай до прізвища тренера через дефіс "- молодшому" і 90% не відкриють цю жалюгідну "новину".
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