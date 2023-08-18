Бывшая звезда Шахтера может покинуть Лацио: хавбек интересен Луческу

Полузащитник "Лацио" Маркос Антонио, известный в Украине по выступлениям за "Шахтер", интересен "ПАОКу". Об этом сообщает известный инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Согласно данным источника, греческий клуб вступил в переговоры с римлянами и планирует арендовать игрока. При этом не уточняется, будет ли у греков опция выкупа игрока по завершению сезона.

Антонио стал игроком "Лацио" летом 2022 года, перейдя из "Шахтера". Сумма трансфера составила 7,5 миллиона евро. С тех пор бразилец сыграл 22 поединка, в которых забил один мяч и оформил один ассист. Контракт 23-летнего игрока с "Лацио" действителен до 30 июня 2027.

Заметим, что "ПАОК" тренирует Разван Луческу - сын главного тренера киевского "Динамо" Мирчи Луческу. Кроме того, в греческой команде играет экс-лидер "горняков" Тайсон, а также арендованный у киевлян защитник Томаш Кендзера.