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Голкипер Ювентуса Щесны: Меня не интересует футбол Саудовской Аравии
В моей жизни хватает денег
Голкипер «Ювентуса» Войцех Щенсны рассказал, что его не интересуют предложения от клубов из Саудовской Аравии.
«Меня не интересует саудовский футбол. В моей жизни хватает денег. Я предпочитаю крутые вызовы в карьере, а защита ворот «Ювентуса» — самый крутой вызов, который я могу себе поставить», — цитирует TVP Sport Щенсны.
В прошлом сезоне Войцех провел в Серии А 28 матчей и пропустил 26 мячей, а этим летом 33-летний поляк продлил контракт с «Ювентусом» до 2025 года.
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Источник:sport.tvp
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