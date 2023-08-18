Голкипер Ювентуса Щесны: Меня не интересует футбол Саудовской Аравии

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щенсны рассказал, что его не интересуют предложения от клубов из Саудовской Аравии.

«Меня не интересует саудовский футбол. В моей жизни хватает денег. Я предпочитаю крутые вызовы в карьере, а защита ворот «Ювентуса» — самый крутой вызов, который я могу себе поставить», — цитирует TVP Sport Щенсны.

В прошлом сезоне Войцех провел в Серии А 28 матчей и пропустил 26 мячей, а этим летом 33-летний поляк продлил контракт с «Ювентусом» до 2025 года.