  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Голкипер Ювентуса Щесны: Меня не интересует футбол Саудовской Аравии
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Голкипер Ювентуса Щесны: Меня не интересует футбол Саудовской Аравии

Италия
(1 голосов)

В моей жизни хватает денег

Голкипер Ювентуса Щесны: Меня не интересует футбол Саудовской Аравии

UA-Футбол
Новина українською

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щенсны рассказал, что его не интересуют предложения от клубов из Саудовской Аравии.

«Меня не интересует саудовский футбол. В моей жизни хватает денег. Я предпочитаю крутые вызовы в карьере, а защита ворот «Ювентуса» — самый крутой вызов, который я могу себе поставить», — цитирует TVP Sport Щенсны.

В прошлом сезоне Войцех провел в Серии А 28 матчей и пропустил 26 мячей, а этим летом 33-летний поляк продлил контракт с «Ювентусом» до 2025 года.

По теме
yellow-arrow
Встреча лидеров УПЛ, Динамо в Одессе и старт Серии А. Расписание матчей на 18 - 20 августа
yellow-arrow
Источник: Габри Вейга переходит в Наполи за 30 миллионов евро
yellow-arrow
Старый состав с новыми боссами. Способен ли Наполи повторить феноменальный сезон?
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.tvp

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде