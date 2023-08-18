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Лучано Спаллетти официально возглавил сборную Италии
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Фото: figc.it
Лучано Спаллетти подписал контракт со сборной Италии. Его официально представят 1-го сентября, перед матчами с Северной Македонией и Украиной.
Инсайдеры сообщают, что зарплата менеджера составит 3 миллиона евро в год, а соглашение будет подписано до лета 2026-го.
В прошлом сезоне Спаллетти привел "Наполи" к первому за 33 года Скудетто. Итальянский специалист ушел из клуба в конце сезона, позже президент клуба Де Лаурентис говорил, что менеджер "устал от футбола и решил отдохнуть".
Спаллетти спенит на посту менеджера Роберто Манчини, который ушел из сборной в начале месяца. Считается, что специалист возглавит клуб из Саудовской Аравии.
⚽️ ???????????????????????????? ???????????????????????????????????? è il nuovo ???????? della #Nazionale ????????— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) August 18, 2023
???? Gravina: "Il suo entusiasmo e la sua competenza saranno fondamentali"
???? Il comunicato ???????? https://t.co/mnthIscXWw#Spalletti #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/aw8yT4TVML
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