Лучано Спаллетти официально возглавил сборную Италии

Лучано Спаллетти подписал контракт со сборной Италии. Его официально представят 1-го сентября, перед матчами с Северной Македонией и Украиной.

Инсайдеры сообщают, что зарплата менеджера составит 3 миллиона евро в год, а соглашение будет подписано до лета 2026-го.

В прошлом сезоне Спаллетти привел "Наполи" к первому за 33 года Скудетто. Итальянский специалист ушел из клуба в конце сезона, позже президент клуба Де Лаурентис говорил, что менеджер "устал от футбола и решил отдохнуть".

Спаллетти спенит на посту менеджера Роберто Манчини, который ушел из сборной в начале месяца. Считается, что специалист возглавит клуб из Саудовской Аравии.