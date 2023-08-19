Гранды против Наполи и середняков. Анонс сезона 2023/24 в Серии А

Сумеет ли "Наполи" удержать слишком легко выигранное Скудетто? Или же отдаст в Милан? Сумеет ли "Ювентус" вернуться в борьбу за него? Сумеет ли "Рома" наконец-то прорваться в Топ-4? А "Лацио" - удержаться там с ношей Лиги Чемпионов? Продолжат ли середняки активно бить грандов? И увидим ли мы вновь матч плей-офф против вылета?

Сезон 2023/24 в Серии А должен быть очень интересным.

"Наполи" и "Милан"

Учитывая настолько легкую победу в сезоне 2022/23 и сохранение почти всего состава, статус фаворита "Наполи" в сезоне 2023/24 не удивляет. Удалось удержать Виктора Осимхена и Хвичу Кварацхелию, даже Петр Зелински пока еще в команде. В Неаполе не хотят ждать четвертого Скудетто 33 года, а наоборот - верят в начало династии.

Правда, потери все же существенны. Творец команды Лучано Спаллетти ушел. Как и спортивный директор Кристиано Джунтоли, блестяще нашедший нынешний состав и служивший громоотводом от экспрессивного владельца Аурелио Де Лаурентиса. Ушел и столп обороны Ким Мин-Чже, а вместо него взят неопытный бразилец.

Новый главный тренер Руди Гарсия в последние годы немало критикуем за слишком оборонительный стиль игры. Также его последние команды мощно выступали в Еврокубках, но весьма неудачно - в лиге. Де Лаурентис и не скрывает, что очень хочет достижений в Лиге Чемпионов. Так что Серия А может остаться в тени.

"Милан", полуфиналист ЛЧ, как раз бросит почти все силы на лигу, где по набранным на поле очкам стал всего лишь пятым. В предыдущем сезоне забивать более десяти мячей у него могли лишь Оливье Жиру и Рафаэль Леау, а теперь пришли Пулишич, Чуквуэзе, Окафор, Ромеро. Также полностью обновлен центр поля.

Стефано Пиоли остался на пятый год и хочет построить команду европейского типа. Мощную, быструю, агрессивную, высоко прессингующую. Ее будет очень интересно смотреть.

С другой стороны, проблемы в обороне не решены, и усиления там нет. Лидер центра поля и всей команды Сандро Тонали продан, и сейчас в составе нет чистой "шестерки". У Беннасера тяжёлая травма. Изменения в центре поля в целом слишком кардинальны. Нет и настоящей "девятки" на замену 37-летнему Жиру. То есть нет баланса.

Похоже, "Милан" будет много забивать, но и много пропускать.

Летом "Милан" потерял настоящих лидеров, свою душу и характер. Златана Ибрагимовича, Паоло Мальдини, Тонали. Вовсе не факт, что эту нишу удастся заполнить.

"Интер" и "Ювентус"

"Интер" летом потерял вратарей Онану и Хандановича, защитника Шкриньяра, опорника Брозовича, форвардов Лукаку и Джеко. Но пятеро последних не были ключевыми игроками в сезоне 2022/23 и вообще слишком состарились. Их опыт помог выйти в финал Лиги Чемпионов и выиграть Кубок и Суперкубок, но в лиге явно не хватило дыхания.

Теперь команда омолодилась и нацеливается на стабильность и свежесть. Игрок сборной Италии Фраттези, энергичные форвард Тюрам и латераль Карлос Аугусто, защитник молодежной сборной Германии Биссек свежесть точно должны принести. А новый вратарь Ян Зоммер, латераль Хуан Куадрадо и форвард Марко Арнаутович - стабильность.

И все же команда не укомплектована в центре обороны, а в атаке, кроме Лаутаро Мартинеса, и близко нет бомбардиров. Давление же на Симоне Индзаги не уменьшается. От такого состава требуют только Скудетто.

От "Ювентуса" требуют Скудетто всегда, но Массимилиано Аллегри заявляет, что сейчас о нем нечего говорить. Цель - Топ-4, и не более того. Из-за ужасного финансового положения команда все еще не усилилась и ищет разве что обмены или гениальные сделки. Ни одна линия, кроме вратарской, сейчас не укомплектована как следует.

Главное - в Аллегри не верят, и его держит в клубе лишь огромная зарплата.

Вместе с тем, пришел Джунтоли. Гениальные сделки - его конек (а время еще есть), как и умение оградить команду от внешних раздражителей. Таких еще и меньше, ведь наказания от Серии А и УЕФА получены, и они уже не преследуют клуб. А исключение из Еврокубков - скорее даже подарок, поскольку позволит сосредоточиться на лиге.

Даже в сумасшедшем предыдущем сезоне по очкам на поле в Серии А "Юве" был третьим, а в день итогового снятия десяти очков - даже вторым. Так что его потенциал по-прежнему велик. Для Топ-4 - уж точно.

"Рома", "Лацио", "Аталанта"

"Рома" уже пять сезонов далека от зоны Лиги Чемпионов, хотя очень преуспевает в других Еврокубках. Но теперь акцент на лигу неминуем. "Джаллоросси" почти не тратят на трансферы, и Жозе Моуриньо уже должен понять, почему. Хотя способен ли он достичь успеха? Ведь и сам уже немало лет совсем не тянет в лигах, а преуспевает лишь в Кубках.

Потратив лишь 2.5 миллиона, команда подписала защитников Н'Дику и Расмуса Кристенсена, опорников Ренату Саншеша и Леандро Паредеса, Хуссама Ауара. То есть довольно "деревянной" команде добавили немало техники и динамизма. Да и просто количественно игроков больше, а на короткий состав Моуриньо жаловался беспрерывно. Ушли же лишь Ибаньес и Матич.

Вместе с тем, в центре атаки зияет огромная дыра. Тэмми Абрахам тяжело травмирован, а Андреа Белотти с плакатом "ноль голов в лиге в сезоне 2022/23". Фланги не освежены.

Диапазон римлян, как всегда, велик. От 2-3 мест до полного провала в лиге. И в нынешнем сезоне давление на Моуриньо, в отличие от двух предыдущих, будет огромным. Игры закончились.

О "Лацио" мы должны были говорить выше. Все же серебряный призер. Но ведь сам Маурицио Сарри удивился даже месту в Топ-4. Он также беспрерывно жаловался на короткую скамейку. И здесь также пришла помощь. Даичи Камада из "Айнтрахта" - очень интересный опорник. Ему поможет Николо Ровелла. Очень интересное усиление и на фланге атаки с датчанином Исаксеном, которого хотел "Милан".

Ну и главная громкая новость - наконец-то найден дублер для Чиро Иммобиле. Лучший бомбардир стареет и немало пропускает из-за травм. Тати Кастельянос, игравший с Виктором Цыганковым в "Жироне", способен прикрыть позицию.

С другой стороны, потеря одна, но огромна. Влияние Сергея Милинковича-Савича на команду невозможно переоценить, его невозможно заменить. Придётся перестраивать игру, а у Сарри это всегда занимает время. Также "Лацио" катастрофически не умеет играть на два фронта еще со времен Симоне Индзаги, а Лигу Чемпионов не бросишь, как он бросал другие Еврокубки.

После ухода Спаллетти Сарри - лучший тренер лиги. Но даже он не волшебник.

Не волшебник и Джан Пьеро Гасперини. Точнее, его волшебство рассеялось. "Аталанта" даже заиграла в скучный оборонительный футбол, и этого не хватило для Топ-4. Гасп даже раздражённо призывал праздновать пятое место, поскольку по-прежнему не считает свою команду грандом и обойти "Рому" и "Ювентус" дорогого стоит. У американских владельцев клуба иное мнение.

Летом бергамцы освежили атаку. Заработали огромные деньги на Расмусе Хойлунде, но потратили немалые на Джанлуку Скамакку и Эль Биляля Туре. Хотя обоим ещё нужно доказывать себя, ведь они не бомбардиры. Фланги освежены Митчеллом Баккером и Сеадом Колашинацем, а для стиля Гасперини это критически важно. Но до праймовых Хатебура и Гозенса им далеко.

Шарль Де Кетеларе должен стать новым Алехандро Гомесом (или Русланом Малиновским, как хотите). Но после кошмарного первого сезона в "Милане" вопросов к нему немало.

Ощущается, что игроки по отдельности и команда в целом морально устали. Как и тренер.

Другие

Может ли кто-либо вклиниться в Топ-7? Главный и практически единственный кандидат - "Фиорентина". Она уже имеет опыт игры на два фронта, углубляет состав. Даже готовит рекордный трансфер в своей истории. Она будет на виду. Вместе с тем, ушли главный форвард Кабрал (хотя и он разочаровал) и лучший защитник Игор. А Лига Конференций все же мешает.

"Фиалки" пробьются в Топ-7 только если им позволят, то есть - если гранд упадёт.

"Болонья", "Торино", "Удинезе" останутся симпатичными командами. Каждая - со своим стилем игры. Техника первой, мощь второй, скорость третьей. "Монца", несмотря на кончину Сильвио Берлускони, также собирается держать марку. Тренеры всех остались.

Каждая потеряла по одному важному игроку (Схутен, Синго, Бекао, Карлос Аугусто), но вряд ли кто-либо из них развалится. Все продолжат отбирать много очков у грандов.

Именно усиление середняков особо отмечал Моуриньо. Именно благодаря им Серия А прогрессирует, а Топ-команды вновь начали преуспевать в Еврокубках.

Вернётся ли "Сассуоло" в Топ-10? Как всегда, зависит от хирургической точности его трансферов и уровня таланта. Ныне такое впечатление, что машина его талантов застопорилась. В середняки рвутся два новичка - "Дженоа" с ее американскими владельцами (кто сказал Малиновский?) и всегда амбициозный "Кальяри".

"Салернитана" также амбициозна. И не бедна. Она никого не потеряла. А Паулу Соуза - тренер высокого уровня. Но конкуренция велика.

"Эмполи" два сезона подряд был на удивление близок к середнякам, но теперь потерял блестящего вратаря Викарио и одного из главных талантов Паризи. "Верона" после кошмарного сезона постарается выбраться наверх, но, скорее всего, вновь придётся бороться за выживание. Как и "Лечче". А "Фрозиноне" выиграл Серию Б, но выглядит слабейшим из новичков.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine, ANSA