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Дибала: Отказался от перехода в Саудовскую Аравию, потому что мне хорошо в Роме
Игрок решил остаться в Италии
Фото: Рома
Полузащитник "Ромы" Пауло Дибала рассказал, почему решил остаться в составе римлян и не переходить в Саудовскую Аравию.
"Почему я отказался от Саудовской Аравии? Потому что мне здесь хорошо. Ко мне относятся уникальным образом. Во время отпуска я постоянно общался с Моуринью, и мы оба очень хотели дать команде больше.
Мы были близки к достижению важной цели, но у нас остался тот горько-сладкий привкус. Я чувствовал себя очень комфортно по всем направлениям", - сказал Дибала.
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