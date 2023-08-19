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Дибала: Отказался от перехода в Саудовскую Аравию, потому что мне хорошо в Роме

Италия
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Игрок решил остаться в Италии

Дибала: Отказался от перехода в Саудовскую Аравию, потому что мне хорошо в Роме

Фото: Рома

Новина українською

Полузащитник "Ромы" Пауло Дибала рассказал, почему решил остаться в составе римлян и не переходить в Саудовскую Аравию.

"Почему я отказался от Саудовской Аравии? Потому что мне здесь хорошо. Ко мне относятся уникальным образом. Во время отпуска я постоянно общался с Моуринью, и мы оба очень хотели дать команде больше.

Мы были близки к достижению важной цели, но у нас остался тот горько-сладкий привкус. Я чувствовал себя очень комфортно по всем направлениям", - сказал Дибала.

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В статье: Саудовская Аравия Рома (Рим) Пауло Дибала
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Источник:
Сайт Ди Марцио

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