Дибала: Отказался от перехода в Саудовскую Аравию, потому что мне хорошо в Роме

Полузащитник "Ромы" Пауло Дибала рассказал, почему решил остаться в составе римлян и не переходить в Саудовскую Аравию.

"Почему я отказался от Саудовской Аравии? Потому что мне здесь хорошо. Ко мне относятся уникальным образом. Во время отпуска я постоянно общался с Моуринью, и мы оба очень хотели дать команде больше.

Мы были близки к достижению важной цели, но у нас остался тот горько-сладкий привкус. Я чувствовал себя очень комфортно по всем направлениям", - сказал Дибала.