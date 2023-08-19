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Серия А. Наполи начинает защиту титула победой

Италия
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Успех в Фрозиноне

Серия А. Наполи начинает защиту титула победой

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською
Серия А. Первый тур

"Фрозиноне" - "Наполи" 1:3

Голы: Харруи 7 (пен.) - Политано 24, Осимхен 43, 79

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"Наполи" начал защиту титула против главного претендента на вылет. Довольно удобно. Личность нового главного тренера Руди Гарсии вызывала сомнения, но такое удобное начало развеяло их. Хотя без проблем не обошлось.

Вначале состоялся пропущенный с пенальти, причём ошибся опорник-новичок Каюст. Далее Мерет также ошибался, но в итоге Политано затолкал мяч в ворота. Ди Лоренцо перехватил у Маркиццы и оставил Осимхену. А затем тот же капитан Ди Лоренцо отправил Оси в прорыв.

Сомнения в игровом плане, но нужный результат чемпиона против главного претендента на вылет.

Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" - "Эллас Верона" 0:1

Гол: Бонаццоли 75

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В статье: Серия А Наполи Фрозиноне
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