Серия А. Рома с трудом добывает ничью, Аталанта начинает победой

Серия А. Первый тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Салернитана" 2:2

Голы: Белотти 17, 82 - Кандрева 36, 49

"Рома": Патрисиу, Манчини, Смоллинг (Паредес 65), Льоренте, Кристенсен (Карсдорп 65), Бове (Р. Саншеш 65), Кристанте, Ауар (Пагано 90+2), Спинаццола (Залевски 65), Эль-Шаарави, Белотти

"Салернитана": Очоа, Ловато, Дьомбер, Фасио, Мадзокки (Диа 66), Л. Кулибали, Маджоре (Леговски 78), Брадарич, Кастанос (Самбия 78), Кандрева, Ботхейм (М. Кулибали 88)

Предупреждения: Дьомбер 41, Маджоре 67, Кастанос 69, Фасио 83

Уже пять лет "Рома" не была в Лиге Чемпионов. За это время, правда, преуспевала в других Еврокубках, но в лиге была далека от Топ-4. А деньги и престиж ЛЧ ей очень нужны, тем более, что средств на трансферы нет. Впрочем, в первом туре нового сезона она отыграла так, как играет обычно в лиге в последние годы. Такой путь в Лигу Чемпионов не выведет.

Оправдания есть. Дисквалификации лидеров команды Пауло Дибалы и Лоренцо Пеллегрини, тяжелая травма Тэмми Абрахама. Дисквалифицированы были даже Жозе Моуриньо и его помощник Сальваторе Фоти. Пришлось искать в клубе человека с лицензией, и в итоге из директорского кабинета вытащили легенду клуба Бруно Конти. Впервые за 18 лет он оказался на скамье запасных.

Начала "Рома" мощно. Забила два гола, один из которых отменили из-за минимального офсайда. Причем оба - Андреа Белотти, в предыдущем сезоне в лиге не забивший ни одного мяча. Здесь он получил длинный пас Льоренте, оттеснил Фасио, убрал финтом другого защитника и пробил Очоа. Шокированная "Салернитана" минут 15 не могла отреагировать, еще и чуть не привезя два автогола. Очоа спас от удара Смоллинга головой в упор.

А затем хозяева вдруг выключились. Надолго. Пропустили. Длинный пас Фасио нашел 36-летнего Кандреву, тот прорвался в штрафную и мощно пробил. Римляне не отреагировали. Будто уверенно вели в счете. Выглядели совершенно апатично. И пропустили еще. Кандрева получил мяч на правом углу штрафной, элегантно убрал защитник и левой ногой блестяще закрутил в дальний угол.

Лишь после четырех одновременных замен на 65-ой минуте "Рома" постепенно проснулась. Начала оказывать давление. Эль-Шаарави замкнул прострел в стойку. Белотти головой замкнул угловой новичка Паредеса. Но на большее ее не хватило. Даже финального штурма практически не было.

Получилось похоже на матч между этими командами в Риме в предыдущем сезоне. Тогда "Рома" также вышла с 1:2 на 2:2 с большим трудом, после 80-ой минуты. И тогда, и сейчас победить она не заслужила.

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Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Аталанта" 0:2

Голы: Де Кетеларе 83, Зортеа 90+3

"Сассуоло": Консильи, Тольян, Эрлич, Вити (Миранда 77), Винья (Миссори 46), Энрике, М. Лопес, Байрами (Торстведт 62), Дефрель (Вольпато 77), Лорьенте, Пинамонти (Муллаттьери 85)

"Аталанта": Муссо, Джимсити, Скальвини, Колашинац, Дзаппакоста (Зортеа 72), Де Роон, Коопмейнерс (Адопо 87), Руджери, Пашалич (Эдерсон 46), Лукман (Скамакка 62), Д. Сапата (Де Кетеларе 46)

А вот "Аталанта" победила и победила абсолютно заслуженно. В последние годы она испытывает немалые проблемы с "Сассуоло", особенно в гостях. В трех предыдущих гостевых матчах набрала лишь одно очко. Но сегодня "нероверди" были близки разве что по владению мячом. По созданным моментам должны были пропустить гораздо больше двух.

Эрлич тащил мощный удар Коопмейнерса с линии ворот. Вити заблокировал Сапату в пяти метрах. Консильи отбивал удар Сапаты в упор. Лопес выносил с линии после удара головой Сапаты. Де Кетеларе замкнул "кросс" в упор неточно, а удар из района линии штрафной послал в перекладину.

В итоге Де Кетеларе, как и Белотти, не забивавший в предыдущем сезоне в Серии А (за "Милан"), добился своего. Замкнул головой розыгрыш углового. Консильи вытащил, но уже немного за линией ворот. А в добавленное время Зортеа подправил себе мяч и нанес классный удар низом издали.

Игру решили замены. Де Кетеларе, Зортеа и автор ассиста второму Адопо начинали матч на скамье запасных.