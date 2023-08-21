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Удинезе - Ювентус 0:3. Обзор матча и видео голов
Уверенная победа в первом туре
Фото: twitter.com
Мощное начало "Ювентуса" на сложном выезде. "Ювентус" забил уже на первых минутах. Перехватив в центре поля, Влахович прошел налево и отдал в центр Кьезе, а тот забил ударом с 18 метров. После быстрого гола команда Аллегри не отошла в оборону, а продолжала активно давить на соперника.
Второй гол был забит с пенальти Влаховичем, Сандро попал в руку Эбоселе. На добавленных минутах первого тайма финальную точку ударом головой поставил Рабио.
Во втором тайме "Юве" уже действовал по традициям Аллегри и отошел назад.
"Удинезе" - "Ювентус" 0:3
Голы: Кьеза 2, Влахович 20 (пен.), Рабио 45+3
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