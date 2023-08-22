Положительные и отрицательные неожиданности. Итоги первого тура Серии А

Фрозиноне - Наполи 1:3

Эмполи - Эллас Верона 0:1

Интер - Монца 2:0

Дженоа - Фиорентина 1:4

Рома - Салернитана 2:2

Сассуоло - Аталанта 0:2

Удинезе - Ювентус 0:3

Лечче - Лацио 2:1

Торино - Кальяри 0:0

Болонья - Милан 0:2

Перед первым туром Серии А всегда царит неопределенность. Никто не знает, в каком он на самом деле состоянии, пока не отыграет официальный матч. На этот раз "Наполи" удивил проблемной игрой, но не результатом, "Интер" сыграл гораздо свободнее, чем в предыдущем сезоне в лиге, то есть также удивил. "Ювентус" страшно удивил яркой быстрой агрессивной игрой. А "Рома" и "Лацио" не удивили ничем.

"Наполи" и "Милан"

Наибольший интерес вызывали "Наполи" и "Милан". Два последних чемпиона. Поскольку оба пережили наибольшие изменения. Ушли влиятельные и харизматичные спортивный и технический директоры - Кристиано Джунтоли, Паоло Мальдини и Фредерик Массара. У первых ушел лидер обороны Ким Мин-Чже, у вторых - лидер центра поля Сандро Тонали. Вторые ещё и купили восемь новых игроков, а первые сменили тренера.

"Наполи" против новичка никак не впечатлил. Пропустил ранний гол, привезя пенальти. Благодарил стойку ворот за спасение от 2:2. Не создал много в атаке, не играл быстро. Даже чуть не проиграл владение мячом. Новый алленаторе Руди Гарсия был очень недоволен медленной игрой в первом тайме и выговаривал за него Виктору Осимхену. Как в перерыве, так и после матча. Заявляя, что он обычно прессингует гораздо активнее.

Впрочем, в итоге Оси сделал дубль, капитан правый защитник Ди Лоренцо сделал два ассиста. И не очень высокий барьер был пройден.

"Милан" впечатлил больше против крепкого середняка, в предыдущем сезоне дома не проигравшего ему же, "Ювентусу", "Наполи", "Лацио" и "Роме". И на этот раз "Болонья" огрызалась, победила и по владению мячом, и по ударам по воротам (17:10). Дважды попадала в каркас ворот. Устраивала быстрые атаки, заставляла защитников "россонери" ошибаться. В обороне у Стефано Пиоли работы не меньше, чем было весной.

Зато атака расцвела новыми красками. Даже без Рафаэля Леау, который, вообще-то, провалил матч. Лучшая команда лиги предыдущего сезона по голам в первые 30 минут забила два таких. Новый правый вингер Кристиан Пулишич поучаствовал в обоих голах, причем второй забил. Новый опорник Тиджани Рейндерс ассистировал первому. А старый, но замечательный Оливье Жиру сделал гол+ассист.

Интересно, что после 24-ех голов левой ногой и восьми - головой - француз впервые забил правой ногой за "Милан".

В итоге удалось даже "засушить" и не пропустить.

"Нам еще нужно работать над нахождением баланса, но наши новички точно умеют играть в футбол. Так что мы начинаем с хорошей позиции. Чем больше давать мяч качественным игрокам, тем больше у нас будет шансов забить, " - подытожил Пиоли.

"Интер" и "Ювентус"

"Интер" также изменился. Потерял двух первых вратарей, сильных защитника и опорника - Шкриньяра и Брозовича, двух форвардов - Лукаку и Джеко. Симоне Индзаги даже насчитал уход пяти игроков, которые были "среди лучших в Италии на своих позициях". Добавились травмы Дармиана и Ачерби. Но в первом туре удалось уверенно победить команду, которую в предыдущем сезоне не победили вообще (тогда был 0:1 дома).

"Нерадзурри" уступили "Монце" по владению мячом, но на самом деле держали руку на пульсе и ловили соперника на ошибках. Индзаги прежде всего понравилось, что не позволили сопернику создавать, перекрывали его, играли со спокойствием и энтузиазмом.

Очень многое в этом сезоне зависит от Лаутаро Мартинеса. Кроме него, забивать практически некому, бомбардиров нет. Аргентинец начал дублем.

"Ювентус" вынужденно почти не изменился. И просто ищет спокойный уверенный сезон в Топ-4. О Скудетто там не хотят говорить. Но в первом туре оказалось, что он изменился кардинально. Поскольку заиграл в совсем новый футбол - быстрый, динамичный, агрессивный, атакующий. В первом тайме он просто вынес очень вязкого и неприятного соперника, который в предыдущем сезоне дома набрал 11 очков против команд Топ-6.

"Юве" не успокоился после гола на второй минуте. Причём гол этот сделал перехватом и стремительной атакой. Федерико Кьеза забил его и после матча вдохновленно говорил о том, что в такой интенсивный, агрессивный, современный футбол и нужно играть постоянно, а не сидеть в обороне. Антитеза стилю своего главного тренера Массимилиано Аллегри. Игроки требовали у тренера играть как в воскресенье еще в предыдущем сезоне.

Также следует отметить ассистента к третьему голу - нового латераля Камбиазо. Он добавил свежести.

Впервые с 2001-го года "Ювентус" забивает три мяча в первом тайме первого тура.

"Рома" и "Лацио"

"Рома" изменилась вынужденно. Без дисквалифицированных Дибалы и Лоренцо Пеллегрини, без тяжело травмированного Тэмми Абрахама и проданного Ибаньеса. Дисквалифицированы были и главный тренер Жозе Моуриньо и его помощник Сальваторе Фоти. Пришлось даже впервые за 18 лет посадить на скамью запасных директора и легенду клуба Бруно Конти. Но в итоге вышел такой же сценарий, как против "Салернитаны" дома в предыдущем сезоне.

Оправдывают ли отсутствия потерю очков, спасение от поражения после 80-ой минуты? Не должны. Поскольку команда должна выдавать гораздо больше, если хочет вернуться в Лигу Чемпионов после пятилетнего отсутствия. Она вновь показала крайнюю нестабильность с мощными отрезками и более длинными отрезками сна. И неизобретательность в атаке, когда моменты создаются лишь со "стандартов" или длинных передач. Все как и раньше.

Отметить следует Андреа Белотти. В предыдущем сезоне в лиге он не забил ни единого мяча, но травма Абрахама даёт ему шанс. И он явно заряжен на борьбу. Сделал дубль, мог забить ещё.

"Лацио" и вовсе оправдать нечем. Даже уходом архитектора команды Сергея Милинковича-Савича. У "орлов" также вышел тот же сценарий, что и на выезде в Лечче в предыдущем сезоне. Даже в двух последних выездах. Забитый (двухсотый гол Чиро Иммобиле в лигах Топ-5), затем сон, отказ от инициативы (10:23 по ударам по воротам в итоге) и два пропущенных. На этот раз - оба в концовке в течение двух минут, что ещё больнее.

Маурицио Сарри ожидаемо говорил о смешной обороне и признал потерю инициативы, пассивность и слабую игру во втором тайме. Заявил, что чувствовал поверхностное отношение команды. То есть повторял то, что часто повторял и в предыдущем сезоне. "Мы должны продолжать бороться с этими демонами". Тогда, в сезоне 2022/23, в итоге удалось исправить и стать вторым, но сейчас конкуренция выше.

"Аталанта"

"Аталанта" во втором тайме как раз наращивала давление и в итоге в концовке додавила неудобный для себя (одно очко в трех предыдущих очных матчах на выезде) и для всех "Сассуоло". Должна была забивать ещё ранее, но не опускала руки, не ослабляла давление и в итоге добилась своего. А Джан Пьеро Гасперини даже прежде всего отмечал хорошую оборону как фундамент.

Сыграли замены. Шарль Де Кетеларе, не забивавший в предыдущем сезоне за "Милан", забил в новом клубе сразу же. Второй гол сделали ассист Адопо и удар Зортеа, вышедших на замену.

Другие

В предыдущем сезоне середняки Серии А очень много докучали грандам, отбирали у них много очков. Именно в этом тот же Моуриньо видит главный прогресс лиги. Но в первом туре нового сезона "Монца" и "Сассуоло" позволили забивать себе в критические моменты, сами не забили и проиграли довольно безропотно. "Удинезе" и вовсе был розгромлен дома в довольно-таки позорном для него первом тайме.

Против более слабых соперников середняк преуспел. "Фиорентина" разнесла новичка лиги "Дженоа". И по статистике ударов и владения мячом (69:31), и по голам. На 11-ой минуте счёт уже был 2:0. Хотя лишь один середняк. "Торино" не переиграл дома другого новичка в унылейшем матче, на котором было написано 0:0. Как всегда, "Торо" Ивана Юрича не сумел распорядиться мячом при доминировании и создать.

Отличились как раз более близкие к аутсайдерам. "Лечче" и "Салернитана" и в предыдущем сезоне больно кусали грандов, и в нынешнем, похоже, не потеряли такие способности. Неувядающий Антонио Кандрева забил два замечательных гола за вторую. "Верона", чуть не вылетевшая, начала гостевой победой над близким к середнякам в два последних сезона "Эмполи". Эта победа ещё может оказаться стратегически важной.

Новичок и, скорее всего, аутсайдер "Кальяри" добыл почетную ничью в гостях. Удачное возвращение Клаудио Раньери в Серию А.

Лучший игрок тура - Антонио Кандрева ("Салернитана"). В 36 лет выдавать такие прорывы и удары

Прорыв тура - Андреа Белотти ("Рома"). После нуля голов в предыдущем сезоне два в первом туре нового

Разочарование тура - "Рома". Ничего не изменилось

Лучший вратарь тура - Войцех Щенсны ("Ювентус"). Во втором тайме все же пришлось работать

Лучший тренер тура - Массимилиано Аллегри ("Ювентус"). Сам или игроки заставили, но его команда засияла

Фото - ANSA