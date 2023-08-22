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Футболисты Милана не спускались в раздевалку в перерыве матча с Болоньей из-за жары
Такой вот первый тур Серии А
Фото: football-italia.net
"Милан" решил не спускаться в раздевалку в перерыве матча с "Болоньей" (2:0) в Серии А. Стефано Пиоли принял такое решение, потому что кондиционеры на стадионе не справлялись с жарой.
Матч игрался вечером из-за сильной жары в Италии в конце лета. Во время трансляции это смотрелось необычно, хотя и не противоречит правилам.
Команды вышли после перерыва и доиграли матч. Кристиан Пулишич и Оливье Жиру отличились голами. Это первая победа "россонери" в новом сезоне.
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