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Футболисты Милана не спускались в раздевалку в перерыве матча с Болоньей из-за жары

Италия
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Такой вот первый тур Серии А

Футболисты Милана не спускались в раздевалку в перерыве матча с Болоньей из-за жары

Фото: football-italia.net

Новина українською

"Милан" решил не спускаться в раздевалку в перерыве матча с "Болоньей" (2:0) в Серии А. Стефано Пиоли принял такое решение, потому что кондиционеры на стадионе не справлялись с жарой.

Матч игрался вечером из-за сильной жары в Италии в конце лета. Во время трансляции это смотрелось необычно, хотя и не противоречит правилам.

Команды вышли после перерыва и доиграли матч. Кристиан Пулишич и Оливье Жиру отличились голами. Это первая победа "россонери" в новом сезоне.

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В статье: Болонья Милан
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Источник:
football-italia.net

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