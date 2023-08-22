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Пиоли: Я знал, что Пулишич — талант. Дебютный гол Пулишича помог Милану обыграть Болонью

Италия
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Пулишич перешел в Милан из Челси этим летом за 20 млн. евро.

Пиоли: Я знал, что Пулишич — талант. Дебютный гол Пулишича помог Милану обыграть Болонью

AC Milan

UA-Футбол
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Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли подвел итоги матча в первом туре чемпионата Италии против "Болоньи" (2:0). За "россонери" забивали Оливье Жиру и Кристиан Пулишич, который отметился дебютным голом в первой игре за команду.

"Нам нужно больше работать, чтобы найти баланс, но те, кто приехал к нам, определенно знают, как играть в футбол, и это хорошо для начала. У нас было всего четыре товарищеских матча, и вот первая игра в сезоне, так что есть над чем поработать, но мы на правильном пути.

Я знал, что Пулишич — талант, в этом никогда не было сомнений. Было очевидно, что он добавит команде качества. Кроме того, он очень универсальный игрок, который может заменить Леау или сыграть под нападающим, когда это необходимо", — приводит слова Пиоли Football Italia.

Пулишич перешел в "Милан" из "Челси" этим летом за 20 млн. евро.

"Милан" в следующем туре серии А дома сыграет с "Торино" 26 августа.

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В статье: Милан Кристиан Пулишич
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Источник:
football-italia

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