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Пиоли: Я знал, что Пулишич — талант. Дебютный гол Пулишича помог Милану обыграть Болонью
Пулишич перешел в Милан из Челси этим летом за 20 млн. евро.
AC Milan
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли подвел итоги матча в первом туре чемпионата Италии против "Болоньи" (2:0). За "россонери" забивали Оливье Жиру и Кристиан Пулишич, который отметился дебютным голом в первой игре за команду.
"Нам нужно больше работать, чтобы найти баланс, но те, кто приехал к нам, определенно знают, как играть в футбол, и это хорошо для начала. У нас было всего четыре товарищеских матча, и вот первая игра в сезоне, так что есть над чем поработать, но мы на правильном пути.
Я знал, что Пулишич — талант, в этом никогда не было сомнений. Было очевидно, что он добавит команде качества. Кроме того, он очень универсальный игрок, который может заменить Леау или сыграть под нападающим, когда это необходимо", — приводит слова Пиоли Football Italia.
Пулишич перешел в "Милан" из "Челси" этим летом за 20 млн. евро.
"Милан" в следующем туре серии А дома сыграет с "Торино" 26 августа.
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