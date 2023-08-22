Суд отклонил апелляцию Ювентуса по лишению чемпионства Италии в 2006 году

Высший административный суд Италии отклонил апелляцию "Ювентуса" против Итальянской федерации футбола, "Интера" и Олимпийского комитета Италии, сообщает ANSA.

Туринский клуб пытался оспорить дело о лишении команды чемпионского титула сезона-2005/06. По данным источника, это окончательное решение, которое "Ювентус" больше не сможет оспаривать.

"Ювентус" завершил сезон-2005/06 с рекордным 91 очком в чемпионате, но из-за участия в коррупционном скандале в итальянском футболе, известном как "кальчополи", был дисквалифицирован, лишен титула и переведен в Серию Б. Чемпионом был признан "Интер".