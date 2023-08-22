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Суд отклонил апелляцию Ювентуса по лишению чемпионства Италии в 2006 году
По данным источника, это окончательное решение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Высший административный суд Италии отклонил апелляцию "Ювентуса" против Итальянской федерации футбола, "Интера" и Олимпийского комитета Италии, сообщает ANSA.
Туринский клуб пытался оспорить дело о лишении команды чемпионского титула сезона-2005/06. По данным источника, это окончательное решение, которое "Ювентус" больше не сможет оспаривать.
"Ювентус" завершил сезон-2005/06 с рекордным 91 очком в чемпионате, но из-за участия в коррупционном скандале в итальянском футболе, известном как "кальчополи", был дисквалифицирован, лишен титула и переведен в Серию Б. Чемпионом был признан "Интер".
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