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Суд отклонил апелляцию Ювентуса по лишению чемпионства Италии в 2006 году

Италия
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 По данным источника, это окончательное решение

Суд отклонил апелляцию Ювентуса по лишению чемпионства Италии в 2006 году

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Высший административный суд Италии отклонил апелляцию "Ювентуса" против Итальянской федерации футбола, "Интера" и Олимпийского комитета Италии, сообщает ANSA.

Туринский клуб пытался оспорить дело о лишении команды чемпионского титула сезона-2005/06. По данным источника, это окончательное решение, которое "Ювентус" больше не сможет оспаривать.

"Ювентус" завершил сезон-2005/06 с рекордным 91 очком в чемпионате, но из-за участия в коррупционном скандале в итальянском футболе, известном как "кальчополи", был дисквалифицирован, лишен титула и переведен в Серию Б. Чемпионом был признан "Интер".

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В статье: Ювентус (Турин) Интер (Милан)
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Источник:
ansa.it

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