Вратаря Фрозиноне Стефано Турати дисквалифицировали за богохульство

Вратаря "Фрозиноне" Стефано Турати дисквалифицировали на 1 матч Серии А за богохульственные высказывания на 15-ой минуте матча с "Наполи" (1:3).

Сообщается, что голкипера наказали после просмотра трансляции прокурорами Федерации футбола Италии (FIGC). "Камеры четко зафиксировали вратаря, произносящего богохульные высказывания", – говорится в заявлении.

Теперь вратарь сборной Италии U-21 пропустит следующий матч "Фрозиноне" против "Аталанты".