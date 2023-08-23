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Вратаря Фрозиноне Стефано Турати дисквалифицировали за богохульство

Италия
(1 голосов)

Вратарь сборной Италии сказал что-то про Бога

Вратаря Фрозиноне Стефано Турати дисквалифицировали за богохульство

Фото: Daily Mail

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Вратаря "Фрозиноне" Стефано Турати дисквалифицировали на 1 матч Серии А за богохульственные высказывания на 15-ой минуте матча с "Наполи" (1:3).

Сообщается, что голкипера наказали после просмотра трансляции прокурорами Федерации футбола Италии (FIGC). "Камеры четко зафиксировали вратаря, произносящего богохульные высказывания", – говорится в заявлении.

Теперь вратарь сборной Италии U-21 пропустит следующий матч "Фрозиноне" против "Аталанты".

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В статье: Фрозиноне
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Источник:
dailymail.co.uk

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